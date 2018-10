Burgemeester Bonte praat opnieuw met coalitiepartners, ook over Groen-schepen

Vilvoorde - Er was een bezinningsperiode ingelast tot Wapenstilstand. Dan zou er bekeken worden hoe het verder moest in Vilvoorde. Maar nog voor Allerheiligen blijkt dat de coalitiegesprekken toch weer worden opgestart. Groen had burgemeester Bonte beschuldigd van woordbreuk, daarop weigerde ook Open Vld verder te praten. Maar nu lijken de plooien weer gladgestreken.

“Er zijn dingen gezegd die beter niet gezegd waren geweest. Maar het was een lange campagne en iedereen is moe”, zegt Johan Serkeyn (SP.A). Bonte wilde geen Groen-schepen in zijn nieuwe bestuur. Niet omdat ze niet bekwaam worden geacht, zegt de partij nu. Wel omdat hij dacht dat ze niet genoeg ervaring hebben.

Open Vld en N-VA schaarden zich daarop achter Groen, dat tot de oppositie veroordeeld leek. Maar na heel wat stille diplomatie gaan Groen, Open VLD en CD&V nu toch weer aan tafel zitten met de partij van Hans Bonte.

De Vilvoordse burgemeester won de verkiezingen in zijn stad. SP.A-Groen, Open VLD en CD&V bereikten een akkoord over de beleidslijnen voor de komende zes jaar, met een meerderheid van 26 op 35 zetels. Maar toen de schepenposten moesten worden verdeeld liep het fout.

Nu lijken de plooien gladgestreken en wordt er dus opnieuw gepraat. Of Groen dan toch een schepen krijgt, valt nog af te wachten. De situatie ziet er alleszins weer helemaal anders uit dan enkele dagen geleden.

Barbara De Bakker (Groen) zegt nu “dat de herfstvakantie alle partijen de tijd geeft om te rusten en zich voor te bereiden op nieuwe onderhandelingen. Daarna kan gewerkt worden aan een coalitie waarbij niemand van de onderhandelende partijen uit de boot valt”, zegt Groen.

De drie partijen roepen in tussentijd alle politici en partijen op om de herfstvakantie te gebruiken om de rust in de stad te laten terugkeren.