Power to the people: medewerkers inspireren bouwbedrijf Vandebos

Alken - Om te weten welke richting het bedrijf in de komende jaren uit moet gaan, organiseerde het management van bouwbedrijf Vandebos in Alken een bevraging onder de medewerkers. Het resultaat is een actieplan dat door de hele organisatie is gedragen en de basis vormt om de komende 90 jaar op verder te bouwen. “Om de continuïteit voor de toekomst te verzekeren, moet je op regelmatige tijdstippen de vinger aan de pols houden om te weten wat er leeft bij de medewerkers”, vindt gedelegeerd bestuurder Krijn Henrotte.

Het is zowat een unicum in de sector: bouwbedrijf Vandebos in Alken bestaat 90 jaar. “We zijn nog een echte familiale onderneming waarin niet alleen de eigenaars, maar ook de medewerkers elkaar generaties lang opvolgen”, zegt gedelegeerd bestuurder Krijn Henrotte. “De sleutel van het succes ligt bij de continuïteit van onze trouwe medewerkers, die alle kansen krijgen om zich hier te ontplooien en hun kennis telkens opnieuw doorgeven aan de nieuwkomers.”

Warm

Omdat Vandebos van plan is om nog vele jaren op dit elan door te gaan, werd de eigen strategie en visie kritisch in vraag gesteld. “Je bent gewoon verplicht om jezelf regelmatig een spiegel voor te houden en af te toetsen of je goed bezig bent”, zegt Krijn Henrotte.

“Je moet af en toe een strategische denkoefening houden om de lijnen voor de toekomst uit te zetten. Omdat we heel goed beseffen dat het gevoel en de ervaringen van onze medewerkers daarin cruciaal zijn, hebben we eerst een extern bureau onder de arm genomen. Zij hebben medewerkers uit alle geledingen van het bedrijf kunnen ondervragen. Alle positieve punten, bekommernissen en suggesties zijn in alle openheid en onafhankelijkheid op tafel gelegd. De uitkomst was positief: Vandebos wordt door de mensen ervaren als een warm, klantgericht familiebedrijf. De collega’s appreciëren de doorgroeimogelijkheden, de fijne werksfeer en het respect dat alle werknemers voor elkaar hebben.”

Imago

Anderzijds kwamen er ook verbeterpunten aan bod. “Daar hebben we meteen werk van gemaakt door een aantal werknemers te groeperen in een soort denktank”, zegt Staf Jacobs, die ook gedelgeerd bestuurder is bij Vanbos. “Zij hebben samen nagedacht over manieren om ons bedrijf in de toekomst nog beter te maken. Er is een actieplan uit voortgevloeid dat in de komende drie jaar volledig wordt uitgerold.”

Als één van de eerste resultaten is alvast gewerkt aan het imago van Vandebos. “Het is niet omdat we al 90 jaar oud zijn, dat we ons niet moeten profileren als een jonge, dynamische onderneming”, aldus nog Staf Jacobs. “Onze mensen vinden het belangrijk dat we tonen dat we met onze tijd meegaan. Vandaar bijvoorbeeld de aanpassing van onze huiststijl, die in een modern jasje is gestopt.”

