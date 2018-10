Zomer- en wintertijd afschaffen? “Ook Belgische regering wil uitstel tot 2021”

De Belgische regering wil de afschaffing van de zomer- en wintertijd uitstellen. Ons land steunt daarmee het voorstel van de Europese commissievoorzitter Juncker. In 2021 zouden ze wel klaar zijn om een definitieve keuze te maken, wat twee jaar later is dan gepland. Dat schrijft VRT NWS. De woordvoerder van premier Charles Michel ontkent dat er al een beslissing genomen is.

In de nacht van zaterdag op zondag goochelen we opnieuw met de tijd. Om 3.00 uur ‘s nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en belanden we voor vijf maanden op wintertijd. Die omschakeling zou de laatste keer kunnen zijn, maar hoewel onze regering het voorstel steunt, vinden ze het te snel om daar nu al over te beslissen.

Europese landen scharen zich achter winteruur

Oostenrijk pleit er nu voor om de beslissing uit te stellen tot 2021 omdat er meer tijd nodig is voor bijkomend onderzoek. De Belgische regering steunt volgens VRT NWS nu dat voorstel. Dan moeten de Europese landen anderhalf jaar (in plaats van een half jaar) op voorhand laten weten of ze op zomertijd of op wintertijd willen blijven.

Volgens de woordvoerder van de premier pleit ook Nederland voor uitstel en hebben onze Noorderburen hierover met ons land gepraat. Maar België heeft nog geen beslissing genomen. De Vlaamse regering buigt zich vrijdag over de kwestie, meldt de VRT. Maandag en dinsdag is er een vergadering van de Europese ministerraad in Graz in Oostenrijk, waar de kwestie op tafel ligt.