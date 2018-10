Mathieu Gijbels is HR-ambassadeur 2018

Het HR-team van Mathieu Gijbels, gespecialiseerd in bedrijfs- en kantoorbouw, werd verkozen tot HR-ambassadeur 2018. Een eretitel die het een jaar lang mag dragen.

Het netwerkevenement HR-Gala verleent al dertien jaar een ambassadeursopdracht aan een bedrijf of persoon die als ‘referentie’ kan worden aanzien op het vlak van HR. De organisatie wil hiermee naar eigen zeggen het vakgebied van human resources management of personeelsbeleid extra zichtbaarheid geven.

Herman Verwimp, HR- en marketingmanager bij Mathieu Gijbels, mocht dit jaar de prijs in ontvangst nemen. Hij kreeg die in de Ghelamco Arena in Gent uit handen van Mevrouw Marcia De Wachter, die er eregaste was. Hiermee komt Mathieu Gijbels in goed gezelschap. Eerdere winnaars waren onder meer Colruyt, Schoenen Torfs, Durabrik Group, Boss Paints en MediaMarkt. Verdienste, waarde en uitstraling voor het vakgebied staan telkens centraal bij de keuze van de ambassadeur.

Krapte

Gedelegeerd bestuurder van het Verbond voor Belgische Ondernemingen (VBO) Pieter Timmermans is voorzitter van de jury. “Mathieu Gijbels maakte een bijzondere indruk met een sterke bedrijfscultuur, mee gestimuleerd en gedragen door Mathi Gijbels, de CEO van Gijbels Group”, aldus het juryrapport.

“Met hun aanpak slagen ze erin om erg goed voeling te houden met hun mensen, hun wensen, plannen, ambities, hun zorgen op het werk en in het leven. En ze bouwen een vertrouwensband uit die erg sterk kan worden. Een erg sterk punt in een sector waarin de krapte op de arbeidsmarkt groot is en een hoge anciënniteit erg belangrijk”, klonk het verder. “Koppel hieraan hun sterke maatschappelijke verankering, en je krijgt stevige fundamenten voor een mooie toekomst.”

Eindlaureaten

Rony Hoebeke, HR-expert en initiatiefnemer van het HR-Gala, gaf intussen de fakkel door aan de nieuwe aandeelhouders: Antwerp Management School (AMS), Jobat Media, VBO en eventbureau Goosebumps. Al blijft hij wel betrokken bij het initiatief. “De organisatie van het HR-Gala heeft met deze nieuwe structuur, waarin AMS, Jobat Media, VBO en Goosebumps de ruggengraat vormen, onmiddellijk het elan gevonden op weg naar een mooie, verdere toekomst”, stelt hij. “Het evenement, met als thuisbasis de Ghelamco Arena in Gent, was tien jaar op rij uitverkocht.”

Zeker ook het vermelden waard zijn de eindlaureaten die, zo benadrukt Hoebeke, stuk voor stuk ambassadeurs zijn in hun vakgebied. “Naast winnaars Mathieu Gijbels, waren Atlas Copco, Bel&Bo en Verstraete IML prachtige challengers in de eindronde. Telkens met een HR-beleid om trots op te zijn”, vindt hij.

