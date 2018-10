Thomas Meunier is op één na offensief succesvolste verdediger uit Europa. Wie doet beter?

Thomas Meunier is alweer uitstekend het nieuwe seizoen ingestapt. De flankverdediger van Paris Saint Germain kan alweer uitstekende statistieken voorleggen. Defensief uitstekend, offensief wereldtop. Wat betreft het aanvallende werk kan slechts één verdediger betere cijfers voorleggen.

Wie de tien sterkste competities naast elkaar legt en dan zowel de competitiewedstrijden als matchen in Champions League en Europa League in beschouwing neemt, komt bij Meunier aan drie doelpunten en drie assists. De Ardennees scoorde dit seizoen twee keer in Ligue 1 en één keer in de Champions League, qua assists kan hij exact dezelfde cijfers voorleggen.

Enkel Jordi Alba van Barcelona doet beter dan de Rode Duivel. De Spaanse verdediger heeft na twaalf gespeelde wedstrijden - tegenover tien voor Meunier - twee goals en vijf assists achter zijn naam staan. Waarmee Meunier - 0,6 goals per wedstrijd tegenover 0,58 voor Alba - per gespeelde wedstrijd nog net iets beter doet dan de Spanjaard.

Eerste speler uit de Jupiler Pro League is de Deen Joakim Maehle. Hij puurde uit dertien wedstrijden één doelpunt en vier assists. De Noor Jöklerud van Antwerp sluit met vijf assists de Europese top tien af.