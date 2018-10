Beroepskeuze: al doende leert men

In Limburg lag de focus van de Doedag op beroepen in de zorgsector. De leerlingen van Vrije Basisschool De Hazelaar leerden hoe het er aan toe gaat in de verpleegkunde. Foto: Jobat.be

Donderdag 25 oktober 2018 kropen 476 Limburgse jongeren voor een dag in de huid van een lasser, metselaar, vrachtwagenchauffeur, keukenmedewerker, verpleegkundige, drukwerkafwerker en nog vele andere technische en praktische beroepen uit verschillende sectoren. Ze leerden er tijdens de jaarlijkse Doedag hun talenten en diverse beroepsmogelijkheden ontdekken. In onze provincie stond de zorgsector centraal.

De Doedag is meer dan een leuke uitstap. Het initiatief maakt deel uit van een bewustwordingsproces om kinderen hun eigen talenten en verschillende beroepen te laten ontdekken. Iedereen kent ondertussen het ‘watervaleffect’ in het onderwijs, waarbij vooral technische studierichtingen en opleidingen als minderwaardig worden ervaren. Die technische en praktische opleidingen en beroepen (vaak STEM-studierichtingen en -beroepen) bieden nochtans heel wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het initiatief is een samenwerking tussen Het Beroepenhuis, VDAB Limburg, Syntra en POM Limburg. Ze hebben de gemeenschappelijke maatschappelijke bekommernis om de kloof tussen onderwijs en arbeidswereld kleiner te maken. Vandaar de Doedag, die al sinds 2002 georganiseerd wordt. In kleine groepen doorlopen de kinderen een parcours doorheen de verschillende beroepsactiviteiten. De leerlingen steken zelf de handen uit de mouwen en ontdekken hun talenten onder begeleiding van ervaren instructeurs. Op vele locaties krijgen ze daarbij ook de hulp van studenten of cursisten-werkzoekenden in opleiding.

In Limburg is deze editie een bijzondere aandacht uitgegaan naar beroepen in de zorgsector. Gezien de grote nood aan bijkomende zorgverleners in de komende jaren, zetten de instanties ook op andere manier in op het beter kenbaar maken van zorgberoepen. Maar liefst 12 Limburgse zorgorganisaties hebben voor de Doedag hun infrastructuur en de expertise van hun lesgevers en werknemers ter beschikking gesteld van de bezoekende leerlingen. In de opleidingsateliers konden de kinderen op een veilige manier kennismaken met een heel realistische weergave van de beroepen in de sector.

Omdat de populariteit van de Doedag stijgt elk jaar en niet elke klas fysiek kan deelnemen, wordt er voor het eerst ook een digitale Doedag georganiseerd. Het gaat om een virtuele workshop, ontwikkeld door de VDAB, waarbij leerlingen in hun eigen klas aan de hand van opdrachten knelpuntberoepen en talenten kunnen ontdekken.

