Een toekomst vol chemie?

Hoe staat het met de toekomst van de chemie in Vlaanderen? Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van de sectorfederatie essenscia vlaanderen, brengt vanuit zijn kantoor in Brussel de sector en de toekomst van de sector in kaart.

Het woord ‘chemie’ klinkt misschien niet echt sexy. Toch is het een sector waarin heel wat opwindende dingen gebeuren. “De voorbije drie jaar zijn er binnen de chemie- en farmasector zo’n 2.500 jobs bijgekomen. Vooral life sciences scoren, de farmaceutische industrie en de biotechnologie”, stelt Beckx.

“Als je onze sector in z’n geheel bekijkt, dan zie je dat we vandaag in Vlaanderen goed zijn voor 60.000 directe en 100.000 indirecte jobs”, klinkt het. “We hebben een grote nood aan ingenieurs (bio, burgerlijk, industrieel), onderhoudstechnici, procesoperatoren, onderzoekers en wetenschappers, maar ook aan data- en ICT-specialisten. Een nood die de komende jaren alleen maar zal toenemen.”

Vooruit met data

Dat ICT-profielen binnen chemie en farma erg gegeerd zijn, hoeft niet te verwonderen. Bij bepaalde R&D-processen kunnen ze voor een hefboomeffect zorgen. “Op het vlak van R&D is ons land koploper. Verleden jaar werd er binnen onze sector 4,4 miljard geïnvesteerd in R&D. In België doen we het bijvoorbeeld bijzonder goed op het vlak van kankeronderzoek. Eén op de vijf nieuwe kankermedicijnen in Europa wordt in België getest. Ook Belgische biotechnologie is hot.”

De toenemende vraag naar ICT-profielen heeft ook te maken met de toegevoegde waarde die ze kunnen creëren door logistieke en productieprocessen te automatiseren. “Het tracking en tracing systeem van goederentransport wordt alsmaar gesofisticeerder. Waar een spoorwagon met chemieproducten zich precies bevindt, kunnen we op elk moment met een grote nauwkeurigheid zeggen.”

Stem af op STEM

Of het toenemend aantal vacatures de groei binnen de sector niet afremt? “We zien hoopvolle signalen. De voorbije jaren heeft het onderwijs fors ingezet op STEM-studierichtingen. Dat zijn richtingen die focussen op Science, Technology, Engineering en Mathematics. Ze bereiden jongens en meisjes voor op wetenschappelijke of technische beroepen. Het zijn die STEM-profielen die mee de toekomst van onze sector zullen bepalen.”

Hoe staat het trouwens met de toekomst van de vrouw binnen chemie en farma? “Onze sector vervrouwelijkt. Zeker in R&D-functies zien we een toename van vrouwen. Vandaag zijn er in R&D zelfs meer vrouwen aan de slag dan mannen.”

