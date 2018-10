Operatie Propere Handen: Hof van Beroep doet op 5 november uitspraak over wraking onderzoeksrechter

Antwerpen - De zitting van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), die moet beslissen of acht verdachten in het onderzoek naar de voetbalfraude al dan niet in de cel moeten blijven, is iets over negen uur van start gegaan. Verwacht wordt dat de pleidooien van de advocaten meerdere uren in beslag zullen nemen.

De raadkamer in Tongeren besliste vorige week om de aanhouding van negen verdachten met één maand te verlengen. Vier van die verdachten - spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, Maria Bogojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en financieel directeur van voetbalcub KV Mechelen Thierry Steemans - mochten wat de raadkamer betrof met een elektronische enkelband hun voorhechtenis thuis uitzitten.

Het federaal parket ging echter in beroep tegen dat elektronisch toezicht, waardoor de vier toch in de gevangenis moeten blijven tot de KI zich over het beroep gebogen heeft. Dat gebeurt dus momenteel.

Advocaat Hans Rieder, die voor scheidsrechter Bart Vertenten optreedt, heeft de KI om een uitstel gevraagd. De advocaat heeft het Antwerpse hof van beroep intussen al verlaten. Een reden voor zijn vraag tot uitstel gaf hij niet. Vertenten werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van criminele organisatie en private corruptie. Rieder heeft een verzoek neergelegd om onderzoeksrechter Joris Raskin te wraken. Hij verwijt hem belangenvermenging, omdat Raskin ook zetelde in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Raskin weigert een stap opzij te zetten, waardoor het nu aan het hof van beroep in Antwerpen is om te beslissen of hij in dit dossier onderzoeksrechter kan blijven of niet.

Het hof van beroep in Antwerpen gaat zich op 5 november buigen over het wrakingsverzoek van scheidsrechter Bart Vertenten. Zijn advocaat Hans Rieder verwijt onderzoeksrechter Joris Raskin belangenvermenging, omdat hij ook zetelde in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Raskin weigert een stap opzij te zetten, waardoor het nu aan het hof van beroep in Antwerpen is om te beslissen of hij in dit dossier onderzoeksrechter kan blijven of niet. In afwachting van een beslissing van het hof, vroeg Rieder vrijdag aan de KI om de zaak van zijn cliënt uit te stellen. De KI ging daarop in en zal de zaak van Vertenten op 8 november behandelen. Hij blijft zolang in de cel.

