Nooit kreeg iemand het land zo kwaad: portret van de vrouw die te slim was voor de wereld

Ze kwam werken in bontjas, was te slim voor de wereld en kreeg het etiket ­“wereldvreemd” nooit afgeschud. Donderdag overleed ze in een rusthuis, waar ze de laatste jaren van haar leven verbleef. Eliane Liekendael (89) was de eerste vrouw in de magistratuur en schopte het tot hoogste rechter van ons land. Het beruchte ‘Spaghettiarrest’ leidde tot de Witte Mars; haar optreden in de Agusta-affaire leverde een even iconisch als gênant beeld op.