Acht doden en dertien vermisten na afbreken rots in Chinese mijn

Na het afbreken van een rots in een mijnschacht in het oosten van China zijn acht dode mijnwerkers geborgen. Er zijn nog dertien vermisten. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua vrijdag bericht. Of er zes dagen na het ongeval nog overlevingskansen zijn voor de vermisten, is niet duidelijk.

De koolmijn ligt in het arrondissement Yuncheng, in de provincie Shandong. De mijnwerkers kregen te maken met een zogenaamde “autoklaas”, een rots die afbreekt door de hoge druk in de diepe mijnschachten. Het is een van de grootste gevaren voor mijnwerkers.

China is de grootste producent én consument van steenkool, en de mijnen in het land gelden als de gevaarlijkste ter wereld. Elk jaar komen duizenden mijnwerkers om, al komen de meeste doden niet in de media. De ongevallen zijn vaak te wijten aan ontoereikende veiligheidsvoorschriften en een gebrek aan toezicht.