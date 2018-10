Missverkiezing eindigt op onverwachte wijze: winnares valt plots flauw na aankondiging

De verkiezing van Miss Grand International in Myanmar is donderdagavond op vreemde wijze afgelopen. Nadat Miss Paraguay, Maria Clara Sosa Perdomo, op het einde van de show werd uitgeroepen tot winnares, viel ze prompt flauw op het podium. Gelukkig kwam ze met de hulp van enkele stafleden snel terug bij bewustzijn om alsnog gekroond te worden.

De 24-jarige Sosa was samen met Miss India Meenakshi Chaudhary als enige overgebleven in de strijd om het kroontje. De spanning was zichtbaar te snijden, getuige haar licht verontrustende reactie vooraleer de winnares werd uitgeroepen. “Ik denk dat we een dokter moeten bellen, want ik sta hier op het punt om een hartaanval te krijgen”, zei ze nog met een grijns.

Kort nadien werd de spanning haar te veel. Prompt na de aankondiging zakte Sosa door haar benen en moest het personeel haar terug bij bewustzijn brengen. Gelukkig bleken de gevolgen mee te vallen. Ruim een minuut later stond ze alweer recht en kreeg ze van de overige dames een dikke knuffel.