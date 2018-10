Van spinnenwebben aan de voordeur tot kranten die uit de brievenbus steken: zo zien inbrekers dat je niet thuis bent

“Laat vooral nooit blijken dat je niet thuis bent”, zegt commissaris Frank Pierco van de politiezone Kastze. Vandaag houdt de overheid een algemene preventiedag tegen woninginbraken. Met deze tips kan je er al voorzorgen dat inbrekers je huis links laten liggen.

In België wordt gemiddeld 144 keer per dag ingebroken. De buit bestaat vooral uit cash geld, juwelen en elektronica. Een alarminstallatie helpt. Maar door zelf alert te zijn en te letten op een aantal details waar ook dieven op letten, kan je ook al veel miserie vermijden.

Dieven zijn, zo blijkt uit onderzoek, meestal lui. Ze willen zo weinig mogelijk moeite doen om je huis binnen te geraken. Maak het hen daarom zo moeilijk mogelijk, klinkt het bij de federale politie.

Controleer of alles op slot is

Hoe vaak merk je niet dat je thuiskomt en de achterdeur nog openstaat? Of dat het raam nog op een kier staat. “Controleer altijd of alle deuren en ramen slotvast zijn voor je vertrekt”, zegt commissaris Pierco. Inbrekers weten dat mensen soms nonchalant zijn en proberen meestal eerst de gemakkelijkste weg om binnen te breken. Gewoon door aan de klinken te voelen of er geen deuren open staan.

Investeer ook in veiligheidssloten. En zorg vooral dat het slot niet meer dan 2 millimeter uitsteekt. Anders kan het vrij gemakkelijk worden afgebroken met een tang. Inbrekers zijn daar doorgaans handig in.

Leg geen sleutel onder de mat

Veel inbrekers gaan op zoek naar een verborgen sleutel. Leg dus geen sleutels onder een bloempot of andere zogenaamde geheime plaatsen die iedereen kent. En bevestig geen label met naam en adres aan je sleutels. Al je je sleutelbos verliest, weet de vinder waar je woont.

Wil je toch een sleutel buiten leggen, schaf je dan een sleutelkluisje met cijfercode aan. Je koopt ze al voor minder dan 30 euro. Zorg wel dat het kluisje stevig genoeg bevestigd wordt.

Een sleutelkluisje is een veilig alternatief Foto: rr

Toon niet dat er niemand thuis is

“Laat geen afwezigheid blijken, dat is het belangrijkste advies”, vertelt commissaris Pierco. Inbrekers kiezen voornamelijk voor een woning waar niemand aanwezig is tijdens de dag- en avonduren. Zorg er dus voor dat je woning er niet verlaten uitziet. Een licht met een tijdschakelaar is zeker geen slecht idee nu het sneller donker wordt. Want de meeste inbraken gebeuren in de vooravond.

Als je snel naar de winkel gaat, kan je bijvoorbeeld een radio laten spelen.

Ook spinnenwebben aan de voordeur of een brievenbus waar de kranten uitsteken, zijn voor inbrekers een teken dat er niemand is.

Geen briefjes voor de bakker of pakjesdienst

Op nog maar weinig plaatsen brengt de bakker nog brood aan huis of komt er een melkboer langs. Pakjesdiensten wel, want we kopen meer en meer online. Laat nooit briefjes achter aan de voordeur waarop staat dat je niet thuis bent en dat er bij de buren mag worden geleverd. Want zo geef je inbrekers natuurlijk vrij spel.

Facebook en andere sociale media

Vakantiefoto’s, grappige posts of foto’s op Facebook om te zeggen dat je aan het eten bent in een sterrenrestaurant , zijn leuk. Maar als mensen met minder goede bedoelingen ze zien, weten ze ook dat je op dat moment niet thuis bent.

Help inbrekers niet

Laat geen ladders en ander materiaal achter in de tuin. “De inbreker maakt hiervan dankbaar gebruik. Bewaar je gereedschap in een goed afgesloten ruimte”, zegt Pierco.

Laat ook je haag niet te hoog groeien. Veel mensen vinden het niet leuk dat er vanop straat kan worden binnengekeken in hun woonkamer. Maar als je jou zien zitten, kunnen passanten ook inbrekers zien als zij willen toeslaan. Dus kiezen die laatsten liever voor huizen waar ze in alle rust kasten en schuiven kunnen doorzoeken.

Liever een nieuwsgierige buur

“Nieuwsgierige buren hebben, heeft ook voordelen. Ze zien en horen alles. Als er vrienden of familie op bezoek zijn, maar ook als er mensen rond je huis hangen die daar niets verloren hebben. Het zijn wandelende alarminstallaties”, zegt een speurder van de Brusselse federale politie.

Dief betrapt, wat nu?

Kom je thuis en merk je dat er ingebroken is of zit de dief zelfs nog binnen, hang dan vooral niet de held uit. Inbrekers zijn meestal geen topcriminelen en zijn minstens even bang als jij. Maak wat lawaai in de hoop dat ze op de vlucht slaan en bel zo snel mogelijk het nummer 101. Probeer de inbreker vooral niet zelf te overmeesteren. Een gestolen uurwerk of iPad is geen leven waard.