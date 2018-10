Marc Grosjean moet opkrassen bij Excelsior Virton, David Gevaert vervangt hem

Virton - Marc Grosjean is geen trainer meer van Excelsior Virton. Dat bevestigt de club uit de eerste amateurklasse op zijn website. David Gevaert neemt zijn plaats in.

Grosjean was sinds het begin van het seizoen aan de slag bij Virton. De drie seizoenen daarvoor zat hij op de bank bij Union. Na acht speeldagen staat Virton op de zevende plaats in het klassement met 12 punten, negen minder dan leider Tessenderlo. Afgelopen weekend raakte de club uit de provincie Luxemburg thuis niet voorbij Seraing (0-0). De 60-jarige Grosjean coachte meerdere clubs in de hoogste klasse zoals La Louvière, Bergen en Antwerp. Hij was verder T1 bij onder meer UR Namen, Club Luik, Eupen en FC Brussels. Aan de zijde van Michel Preud’homme was Grosjean enkele jaren aan de slag bij het Saoedische Al Shabab.

Virton duidde vrijdag David Gevaert (49) aan als opvolger voor Grosjean. De ex-coach van Antwerp (2015-2016) zit zaterdagavond al op de bank in de uitmatch tegen Geel. (belga)