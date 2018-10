Moeder die drie kinderen doodde, blijft langer in de cel: advocaat gaat in beroep

Jabbeke - De aanhouding van Bieke W. (30), de moeder uit Varsenare die haar drie kinderen vermoordde, is met twee maanden verlengd. Het eindverslag van de psychiaters is nog niet af, maar zou dat in de loop van de maand november moeten zijn.

Volgens advocaat Philip Van den Berghe bleek uit het preliminaire verslag dat zijn cliënte wellicht ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten, hij stuurde daarom aan op een vrijlating onder voorwaarden, met de verplichte opname in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis en zal beroep aantekenen. De advocaat legde vanmorgen ook een geschreven verklaring van de partner en familie van Bieke W. neer waarin zij vragen om haar zo snel mogelijk in een psychiatrische instelling op te nemen.

Drama

De vrouw reed in de nacht van 28 op 29 augustus opzettelijk tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap, maar verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, troffen de speurders later de lichamen van de drie slachtoffers aan. Het ging om een vierjarig meisje E., een tweejarig jongetje F. en een jongetje A. van minder dan drie maanden oud.

De vrouw kampte volgens haar familie al twee weken met een postnatale depressie, ze wordt in de gevangenis nog steeds gesteund door haar echtgenoot en de volledige familie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.