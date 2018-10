Lachen met Kompany, De Bruyne, Fellaini, Mourinho én Kane: het kan allemaal en het is nog grappig ook

De populaire Amerikaanse sportwebsite Bleacher Report begon dit jaar met een cartoonreeks rond de Champions League: "The Champions". In navolging van onder andere "Game of Zones" over de NBA. In episode vijf werd de rivaliteit tussen Manchester City en Liverpool onder de loep genomen. Meer bepaald die tussen Pep Guardiola en Jürgen Klopp.

In de hilarische video gaan de mannen van Man City paintballen. Guardiola bedacht daarvoor een briljant tactisch plan, maar onder andere Kevin De Bruyne snapt er helemaal niets van. Er wordt ook even gelachen met de blessure van 'King Kev', net als met de blessuregevoeligheid van Vincent Kompany.

Het feestje van de Citizens wordt uiteindelijk verstoord door de troepen van Liverpool. Met als conclusie dat Guardiola en Klopp leren dat ze elkaars grootste vijanden zijn. Tot frustratie van José Mourinho, die samen met Marouane Fellaini in de struiken zat.