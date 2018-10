Volgens Aimé Anthuenis kan Samatta Genk de titel bezorgen: “Een mix van Strupar en Oulare”

Twee goals en een assist: Mbwana Aly Samatta was de absolute uitblinker bij het spraakmakende Racing Genk, zomaar even 2-4 op Besiktas. Zit al aan 9 goals op 8 Europa Leaguematchen, zit al aan 16 goals op 18 wedstrijden dit seizoen, zijn prestaties en cijfers doen denken aan de beste Genkse goalgetters. Sterker: hij is volgens ex-coach Aimé Anthuenis een mix van het roemruchte duo Strupar en Oulare. Van kampioenenmakers dus.