Raadkamer beslist in namiddag over aanhouding profvoetballer Fabien Camus in fraudezaak

Tongeren - De Raadkamer van Tongeren neemt vrijdagnamiddag een beslissing of voetballer Fabien Camus aangehouden blijft in het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Dat heeft zijn advocaat Didier de Quevy laten weten bij het verlaten van de raadkamer in Tongeren.

Camus wordt verdacht van lid te zijn van een criminele organisatie en het witwassen van geld. Van matchfixing wordt hij niet verdacht.

“Mogelijk is hij in verdenking gesteld omdat hij Bayat kent. Anders zie ik niet in waarom hij gearresteerd is”, zo zei de advocaat bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren.

Hij hoopt dat Fabien Camus in de namiddag wordt vrijgelaten. Camus reageerde slecht toen hij hoorde dat hij de nacht moest doorbrengen in de gevangenis van Lantin, zei advocaat de Quevy. “Hij ging in Frankrijk wonen waar hij werk gevonden heeft en kwam spontaan terug naar Belgie omdat hij dacht dat de ondervraging een half uur zou duren. Dan komt hij in de gevangenis van Lantin terecht en dat is niet leuk.”