Droogte van afgelopen zomer erkend als landbouwramp

Brussel - De droogte van afgelopen zomer is een landbouwramp. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De totale schadevergoeding per schadelijder zal maximaal 62.400 euro bedragen, zo stelt landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V).

Voor een erkenning als landbouwramp door de Vlaamse regering moeten twee wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Het weerfenomeen moet een uitzonderlijk karakter hebben én moet omvangrijke schade hebben veroorzaakt.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft op basis van de neerslagwaarden tussen 2 juni en 6 augustus 2018 geconcludeerd dat de waargenomen neerslag in heel Vlaanderen uitzonderlijk was. In alle 308 Vlaamse gemeenten werd de terugkeerperiode van twintig jaar bereikt of overtroffen. Daarom wordt het hele Vlaamse grondgebied tot het schadegebied gerekend, zo meldt de Vlaamse regering.

Prioriteit

“Op basis van de circa 12.000 schadegevallen die de Vlaamse steden en gemeenten hebben gerapporteerd, stelde het Departement Landbouw en Visserij voor om de volgende gewassen en aanplantingen in aanmerking te laten komen voor een schadevergoeding: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek”, zo stelt Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

Alleen geregistreerde landbouwondernemingen kunnen een schadedossier indienen wanneer het oorzakelijk verband met de droogte werd vastgesteld. “De totale schadevergoeding per schadelijder bedraagt maximaal 62.400 euro”, zo klinkt het nog bij Schauvliege. “Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers, zodat de uitbetalingen zo spoedig mogelijk kunnen volgen.”