Manchester United kan tegen Everton nog niet op Fellaini rekenen

Marouane Fellaini raakt niet fit voor de competitiematch van Manchester United zondag op eigen veld tegen Everton. Dat bevestigde zijn coach José Mourinho vrijdag.

De 30-jarige middenvelder staat al enkele weken geblesseerd aan de kant. Hij werd door bondscoach Roberto Martinez weliswaar opgeroepen voor de duels tegen Zwitserland (12 oktober) en Nederland (16 oktober) maar kwam daarin niet in actie. Daarna miste Fellaini ook het competitieduel tegen Chelsea (2-2) en de Champions Leaguematch tegen Juventus (0-1 verlies).

Mourinho kreeg vrijdag op zijn persbabbel ook vragen over Romelu Lukaku. De 25-jarige spits staat al een tijdje droog bij de Mancunians, maar hij blijft het vertrouwen genieten van zijn Portugese trainer.

“Er komt een dag dat hij opnieuw zal scoren en zijn vertrouwen weer normaal zal zijn. Het is duidelijk dat dit er momenteel niet is.”

Lukaku trof in de eerste vijf competitieduels vier keer raak maar sindsdien zwijgt zijn kanon in de Premier League. Hij kon (CL & EFL Cup incluis) nu al acht matchen niet meer scoren in het shirt van ManU. Zijn ploeg kan de doelpunten van de Rode Duivel nochtans gebruiken want met 14 op 27 en een voorlopige tiende plaats presteert United bleek in de competitie.