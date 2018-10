“Leuvense Alma gaat dan toch terug elke dag vlees serveren”

Leuven - De directie van de Leuvense Alma-studentenrestaurants gaat in op het verzoek van de studentenkoepel LOKO om in Alma II elke dag terug vlees op het menu te zetten. Er zullen in dit restaurant ook terug goedkopere maaltijden worden aangeboden. Beide toegevingen gaan in vanaf 25 november. Dat meldt ALMA-directeur Daniel Lips.

“Sinds begin van dit academiejaar serveren we in Alma II temidden van een hippe en trendy context nog enkel lekker, gezond en duurzaam voedsel. Het aanbod over een hele periode is voor 70 procent vegetarisch en 30 procent vlees, wat impliceert dat er momenteel niet elke dag vlees aangeboden wordt. Omdat het prijskaartje voor dergelijke voedsel duurder is situeren de maaltijden in Alma II zich ook overwegend in de duurste prijsklasse binnen Alma van 6,45 euro”, aldus Daniel Lips.

De verandering lokte kritiek uit bij LOKO. Donderdag voerde een groep studenten onder het motto ‘Make Alma 2 Great Again’ een protestactie aan het studentenrestaurant. Uit tellingen die studentenblad Veto de afgelopen weken uitvoerde, blijkt dat het aantal studenten dat in Alma II gaat eten sterk verminderd is terwijl de wachtrijen in Alma I “eindeloos” geworden zijn. Zo telde Veto op een dinsdagavond in Alma II tussen 18 en 20 uur nog nauwelijks 20 studenten, terwijl er op een vrijdagmiddag om 13 uur - het piekuur - slechts 30 studenten aanwezig waren.

“We hebben in overleg met de studenten ondertussen beslist om voortaan terug dagelijks vlees te serveren. Aan onze doelstelling om lekker, gezond en duurzaam voedsel te serveren in Alma II verandert er evenwel niets. Dat betekent Vlaamse keuken met een stuk vlees, groenten en aardappelen maar bijvoorbeeld geen vette frieten. Door een herbesteding van de subsidies zullen studenten vanaf 25 november bovendien ook opnieuw maaltijden aan de minimumprijs van 3,60 euro kunnen eten”, aldus Lips.