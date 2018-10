ABVV gaat opnieuw actievoeren tegen regering

De socialistische vakbond gaat in de eerste helft van december een actiedag organiseren tegen het regeringsbeleid. Dat is beslist op een federaal comité van het ABVV. Het kan zowel gaan om sensibiliseren als om betogen, maar ook stakingen zijn niet uitgesloten.

Het actieplan van de rode vakbond is gericht “tegen het politieke beleid” van de regering-Michel, aldus Miranda Ulens, de algemeen secretaris van het ABVV. Dat beleid, zo vindt de vakbond, is in het voordeel van de vermogenden en bedrijven, terwijl de zwaksten in de samenleving moeite hebben met het betalen van hun facturen.

Nieuwe doorn in het oog van de vakbond is de aankoop van de F-35’s. “De regering maakt de keuze om geld vrij te maken voor militaire middelen, en dus niet voor de mensen. Dat geld was beter gegaan naar openbare diensten en infrastructuur”, zegt de nummer twee van het ABVV.

Concreet zal in de eerste helft van december een actiedag worden georganiseerd tegen dat regeringsbeleid. “Liefst samen met de andere vakbonden, desnoods alleen”, zegt Ulens. Het kan zowel gaan om sensibiliseren als betogen, maar ook om staken. “Het zijn de regio’s en sectoren die daarover beslissen.” Tegen zes november moet duidelijk worden wanneer de actie plaatsvindt, en of ACV en ACLVB meedoen.

Ook in 2019

Maar daar stopt het niet voor de vakbond. Ook in aanloop naar de federale verkiezingen in mei volgend jaar wil de vakbond actievoeren om zo de druk op de ketel te houden. Een concrete invulling is er nog niet, maar dat zal gebeuren “in functie van de politieke actualiteit, regeringsmaatregelen en het verloop van het sociaal overleg”. Onder meer de uitkomst van de discussie over de zware beroepen zal een rol spelen in het uittekenen van dat actieplan.

Niets doen is voor de vakbond geen optie, op zeven maanden van de federale verkiezingen. “We willen de mensen informeren over wat het beleid van de regering inhoudt, en hen overtuigen van een ander beleid”, zegt Ulens.

Tot slot wil het ABVV in het voorjaar een Europese manifestatie rond pensioenen organiseren. Het wil dat doen samen met het Europees Vakverbond.