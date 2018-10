Europese vrouwen verdienen 16 procent minder dan mannen (maar België doet het beter)

Vrouwelijke werknemers verdienen in Europa op jaarbasis 16,2 procent minder dan mannen. Daardoor werken ze vanaf 3 november symbolisch gratis, in vergelijking met de mannelijke werknemers. Dat meldt de Europese Commissie vrijdag. België is wel bij de beste leerlingen van de klas, met een verschil van 6,1 procent.

“Vrouwen en mannen zijn gelijk. Dit is een van de basiswaarden van de Europese Unie”, zeggen Europese commissarissen Vera Jourova (Justitie) en Marianne Thyssen (Werk) en vicevoorzitter Frans Timmermans. “Maar vrouwen werken wel nog twee maanden lang onbetaald elk jaar in vergelijking met hun mannelijke collega’s. We kunnen deze situatie niet langer aanvaarden.”

De commissarissen dringen er bij wetgevers en lidstaten op aan om initiatieven te nemen om de loonkloof aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de rechten van werkende ouders. Uit cijfers blijkt dat er nog steeds duidelijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen met betrekking tot ouderschapsverlof.

België is evenwel bij de beste leerlingen van de klas in Europa, met een verschil van 6,1 procent tussen wat vrouwen en mannen verdienen. Enkel Roemenië (5,2 procent), Italië (5,3 procent) en Luxemburg (5,5 procent) doen beter.