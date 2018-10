Franse president Macron ontstemd over Belgische keuze voor F-35: “Druist in tegen Europese belangen”

De Franse president Emmanuel Macron is ontstemd over de beslissing van de Belgische regering om gevechtsvliegtuigen van Amerikaanse makelij aan te schaffen. De beslissing “druist in tegen de Europese belangen”, reageerde Macron vrijdag.

Na een jarenlange procedure besloot de federale regering donderdag om de verouderde F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen door de F-35, een straaljager van de Amerikaanse bouwer Lockheed Martin. Frankrijk dong ook mee naar het contract met een voorstel voor een partnerschap rond de Rafale, maar Parijs diende zijn voorstel buiten de officiële procedure in.

RECONSTRUCTIE. Hoe de regering de knoop doorhakte in de “aankoop van de eeuw” (+)

Tot ontsteltenis van de Franse president Macron, die vrijdag tijdens een persconferentie in de Slovaakse hoofdstad Bratislava liet weten de beslissing te “betreuren”. Macron erkent wel dat het Franse voorstel “te laat” kwam, maar wijst erop dat er naast de Rafale ook een Brits-Duits bod was rond de Eurofighter: “Dat was een echt Europees bod. Ik besef dat de beslissing gebonden is aan een procedure en een politieke beperkingen, maar strategisch gaat dit in tegen de Europese belangen.”

LEES OOK. Te duur? Nu al gedateerd? En waarom sleept het zo lang aan? Vijf vragen over de opvolger van de F-16 (+)

Macron zweert dan ook dat hij er in de toekomst “alles aan zal doen om Europese voorstellen te promoten. We moeten een echte Europese defensie-industrie ontwikkelen, in alle landen die geloven in zo’n avontuur. Europa zal pas sterk zijn als het echt soeverein is, en als we onszelf kunnen verdedigen. Maar we hebben nu eenmaal gewoontes uit het verleden geërfd”, verwijst Macron naar de Europese afhankelijkheid van het Amerikaanse militair-industriële complex.

Macron komt op 19 november naar Brussel voor een staatsbezoek aan België.