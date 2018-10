Mourinho bevestigt vertrouwen in Lukaku, hekelt de Rode Duivels en sluit terugkeer Zlatan nog maar eens uit

Manchester United neemt het zondag thuis op tegen Everton. José Mourinho blijft rekenen op Romelu Lukaku maar kan niet rekenen op de geblesseerde Marouane Fellaini. En dat ligt hem zwaar op de maag.

“Voor de interlandbreak waren er nagenoeg geen geblesseerden en stonden we er goed voor”, begon Mourinho zijn betoog. “Twee weken later verlies ik Dalot door blessure bij Portugal, keert Fellaini geblesseerd terug uit België en is Alexis Sanchez niet helemaal fit uit Chili teruggekeerd. Vergeet ik iemand? Ah ja, McTominay en Schotland, ook al geblesseerd.”

En wie fit is, presteert evenmin naar behoren. Vooral Romelu Lukaku werd na zijn non-match afgelopen dinsdag tegen Juventus serieus onder vuur genomen. Het kanon van de Belgische spits zwijgt nu al sinds vijftien september en de winst (1-2) op het veld van Watford. “Elke match heb ik het gevoel dat het zal terug komen voor Romelu. En die dag zal komen, daar ben ik zeker van. Dan zal hij scoren en zal zijn vertrouwen opnieuw de hoogte ingaan. Hij zal spelen, ook tegen zijn ex-club Everton, want alternatieven heb ik niet. Zlatan? Neen, een terugkeer van Zlatan is niet aan de orde. Stel hem de vraag en hij zal hetzelfde antwoorden.”