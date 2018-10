Vlucht geschrapt of vertraagd door staking Aviapartner? Dit moet u weten én (zelf) doen

Voor duizenden reizigers begint de herfstvakantie in mineur door de staking van Aviapartner. Wat zijn je rechten als passagier? Heb je bijvoorbeeld recht op een financiële compensatie? En wie is hier verantwoordelijk voor?

Honderden passagiers hebben de nacht noodgedwongen op de luchthaven doorgebracht. “De betrokken luchtvaartmaatschappijen zijn hier duidelijk in gebreke gebleven. Het is hun plicht om ervoor te zorgen dat mensen in hotels kunnen logeren wanneer ze niet kunnen vertrekken”, zegt Simon November van Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie raadt die reizigers aan om een schadeclaim in te dienen bij hun touroperator. Hetzelfde advies geldt voor gestrande passagiers die zelf een hotel hebben gezocht. Ze kunnen daarvoor 100 tot 200 euro eisen per persoon.

Woon je dicht bij de luchthaven en ga je ’s nachts terug naar huis om te slapen, dan kan je je transportkosten terugvorderen.

De wettelijke compensaties die voorzien zijn voor vertraagde of geschrapte vluchten, daar ontsnappen touroperators aan. En ook Brussels Airport treft hier geen schuld. “Het gaat duidelijk om een geval van overmacht”, zegt Simon November.

Wanneer luchtvaartmaatschappijen een vlucht besluiten te schrappen, zoals het Scandinavische SAS dat vandaag deed, dan heb je als klant evenwel recht op de volledige terugbetaling van je vlucht.

Wel heb je als reiziger sowieso recht op eten en drank. En twee gratis telefoontjes. Krijg je dat niet, dan kan je die kosten nadien op vertoon van de kassatickets terugvorderen. Daarbij wordt op een zekere redelijkheid gerekend. Je moet dus bij wijze van spreken niet met een rekening van een sterrenrestaurant afkomen.

“Wij raden mensen aan om zo veel mogelijk alle tickets bij te houden als bewijs.”

Weg zonder bagage

Heel wat reizigers zullen vandaag toch kunnen vertrekken. Maar dan met enkel handbagage. In dat geval zal je een speciaal formulier moeten invullen (”Property Irregularity Report”), waarna een onderzoek naar je vermiste bagage wordt opgestart.

“Het is dan aan de touroperator om die bagage nadien ter plaatse te brengen en aan de klant te bezorgen. In veel gevallen krijgen klanten een ‘noodpakket’ met onder meer zeep, een tandenborstel en tandpasta. In het andere geval kan je dat zelf ter plaatse kopen en de bonnetjes indienen om het geld wat je betaald hebt te kunnen recupereren”, zegt November.

Ook hier weer koop je het best geen douchegel van Chanel of scheerschuim van Dior.

Wanneer je bagage op zich laat wachten, kan je zelf een aantal kledingstukken kopen en de kosten indienen.

Als je bagage na 21 dagen nog niet is opgedoken, wordt ze als definitief verloren beschouwd. In dat geval heb je recht op een schadevergoeding van maximaal 1.430 euro.

Aviapartner verrast

De directie van Aviapartner zegt "met verbazing" te reageren op de staking die donderdagavond is uitgebroken bij de bagageafhandelaar. Er was geen stakingsaanzegging ingediend en er waren vooraf "geen aanwijzingen" voor onrust op de werkvloer, zo meldt het bedrijf vrijdag in een persbericht. Aviapartner vraagt nu een bemiddelingsprocedure op te starten, zodat er snel een oplossing kan worden gevonden.

Om te weten of je luchtvaartmaatschappij getroffen is, kijk je het best op https://www.brusselsairport.be/en/lostbaggage