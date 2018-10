Vanhaezebrouck spreekt klare taal: “Genk is een grotere favoriet voor de titel dan Club Brugge”

Hein Vanhaezebrouck richt zijn vizier weer op de competitie na de 2-2 tegen Fenerbahçe. De Anderlecht-coach kreeg opvallend veel vragen over RC Genk dat indruk maakte tegen Besiktas.

“Ik heb de match van Genk tegen Besiktas niet gezien, maar ik zeg al van begin dit seizoen dat RC Genk de grootste titelkandidaat is. Toen trok iedereen nog grote ogen, maar je ziet...Voor mij zijn ze meer titelkandidaat dan Club Brugge.”

De titelkansen van dit Anderlecht werden gisteren niet aangekaart. Paars-wit geeft daarvoor misschien te veel doelpunten weg. “De vele cadeaus die we geven moeten eruit, ja. Maar tegen RC Genk hadden we perfect 1-1 kunnen spelen als we die levensgrote kans niet zelf van de lijn halen. We hadden meer balbezit dan hen en een gelijkspel zou daar verdiend geweest zijn.”

Balbezit is zelden een probleem bij RSCA, maar de nul houden en vlot zeges binnenrijven zijn dat wel. Lukt het zondag om te winnen tegen Eupen? “Onder Claude Makelele is Eupen niet langer de ploeg die elke match twee a drie goals slikt. Het heeft even geduurd, maar nu voetbalt Eupen een beetje naar zijn beeld. Makelele was een cruciale waterdrager in de tijd van de Galacticos bij Real Madrid. Zonder hem hadden Zidane en co nooit die successen geboekt. Dankzij een goeie organisatie zorgde hij bij Real dat het individuele talent kon renderen. Dat doet hij nu ook bij Eupen.”