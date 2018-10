Moeten deze fiere topclubs vrezen voor een pijnlijke Europese blamage? Zelfs PSG baadt in het zweet

In de Champions League en Europa League is men drie speeldagen ver. De groepsfase is met andere woorden halfweg. Tijd om een stand van zaken op te maken.

Na drie speeldagen zijn nog slechts negen van de tachtig ploegen in de twee Europese toernooien foutloos: drie in de Champions League en zes in de Europa League.

CHAMPIONS LEAGUE

Groep A: Borussia Dortmund (doelsaldo +8, 8-0)

Groep B: FC Barcelona (doelsaldo +8, 10-2)

Groep H: Juventus (doelsaldo +6, 6-0)

EUROPA LEAGUE

Groep A: FC Zürich (doelsaldo +3, 5-2)

Groep B: RB Salzburg (doelsaldo +6, 9-3)

Groep D: Dinamo Zagreb (doelsaldo +6, 8-2)

Groep E: Arsenal (doelsaldo +6, 8-2)

Groep H: Eintracht Frankfurt (doelsaldo +6, 8-2)

Groep L: Chelsea (doelsaldo +4, 5-1)

Wat met Tottenham en PSG?

Het ziet er voor deze clubs dus bijzonder goed uit als het over Europese overwintering gaat. Maar voor andere clubs ziet de toekomst er niet zo rooskleurig uit.

Tottenham

Momenteel pas derde in Groep B Champions League met amper 1 punt en een doelsaldo van -3. Op de volgende speeldag spelen de Spurs thuis tegen PSV, terwijl Inter (6 punten) Barcelona (9 punten) ontvangt. Er moet gewonnen worden en dan nog wint Barça best opnieuw van de Nerazzurri. Op speeldag vijf krijgt Tottenham Inter over de vloer voor een sleutelmatch.

PSG

Het is razend spannend in Groep C van de Champions League. Liverpool leidt de dans met 6 punten, voor Napoli met 5 en PSG met 4. De Parijzenaars scoorden al tien keer in drie matchen, maar kunnen zich op verplaatsing bij Dries Mertens en co géén misstap veroorloven. Een nederlaag betekent zo goed als de uitschakeling, bij een gelijkspel is alles nog mogelijk maar op speeldag vijf treft PSG wel Liverpool.

Monaco en Benfica

Zowel AS Monaco als Benfica werden vorig seizoen roemloos uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Ook dit seizoen lijken beide clubs al snel op weg naar de exit. Monaco telt amper één punt in een groep met Borussia Dortmund (9 punten), Atlético Madrid (6 punten) en Club Brugge (1 punt). Benfica zit aan 3 punten in een groep met Ajax (7 punten) en Bayern (7 punten).

Marseille

In groep H in de Europa League leidt Frankfurt de dans met een perfecte 9 op 9. Verrassend want ook Lazio en Marseille zitten in deze groep. De Duitsers gingen echter winnen in Frankrijk (1-2) en dolden voor eigen publiek met de Romeinen (4-1). Voor Lazio valt de schade mee want Silvio Proto en Jordan Lukaku tellen nog wel 6 punten. Voor verliezend finalist Marseille ziet het er slecht uit met een 1 op 9 en de volgende wedstrijd is er eentje in Rome...

Besiktas

Racing Genk speelde donderdag de pannen van het dak in Turkije en won met 2-4 van Besiktas in de Europa League. De Limburgers gaan nu ook aan kop in Groep I met 6 punten. Malmö telt net als Sarpsborg 4 punten en dus staan de fiere Turken laatste met 3 punten. Met een bezoek aan Genk in het verschiet, kan het Europese verhaal van Besiktas er wel eens sneller opzitten dan verwacht.