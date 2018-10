Franse ‘Spiderman’ beklimt 230 meter hoge toren in hartje Londen, maar dat laat politie niet zomaar gebeuren

Alain Robert, ook wel bekend als de Franse ‘Spiderman’, heeft zich donderdagnamiddag nog eens gewaagd aan een levensgevaarlijke stunt. In het centrum van Londen besloot de 56-jarige Fransman om een van de hoogste gebouwen van de hoofdstad te beklimmen. En dat allemaal zonder veiligheidsmaatregelen.

230 meter hoog is de Heron Tower, een gebouw dat zich in het financiële hart van de stad bevindt. Het leek aanvankelijk een stevige uitdaging voor Robert, maar ook ditmaal wist hij die met glans te doorstaan. De Fransman kon zich al na veertig minuten helemaal naar boven hijsen… om op de top vervolgens gearresteerd te worden door de politie. “Hij werd opgepakt vanwege het verstoren van de openbare orde”, klonk het achteraf bij de politie.

Voor Robert is klimmen al een passie van toen hij elf jaar was. Dat hij tijdens zijn hobby ook vaak levensgevaarlijke situaties opzoekt, doet hij bovendien met veel plezier. “Ik heb pas echt het gevoel dat ik leef wanneer ik mijn leven op het spel zet”, verklaarde de man. “Het mag dan wel gek klinken, toch is het zo.” Gedurende zijn carrière heeft de stunt man al meer dan 150 wolkenkrabbers van over de hele wereld beklommen, waaronder de Sydney Opera House, de Burj Khalifa en de Eiffeltoren.