Europese Commissie onderzoekt Duitse steun aan Ryanair

De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar afspraken die de Ierse budgetmaatschappij Ryanair heeft gemaakt om te vliegen op de luchthaven van Frankfurt-Hahn. De toezichthouder bekijkt of sprake is van illegale staatssteun na een klacht over afspraken tussen de Ierse prijsvechter en luchthavenbeheerder FFHG, zo is vrijdag bekendgemaakt.

FFHG was van 2009 tot 2017 in handen van de deelstaat Rijnland-Palts. Er leven zorgen dat Ryanair onterecht bevoordeeld zou zijn bij bijvoorbeeld serviceovereenkomsten en bij de financiering van een pilotenschool. Frankfurt-Hahn ligt ongeveer 120 kilometer ten westen van Frankfurt am Main. Rijnland-Palts verkocht in 2017 zijn aandelen aan een Chinese investeerder.

Het is niet voor het eerst dat Brussel naar klachten kijkt over dergelijke afspraken van Ryanair. Eerder dit jaar dook de commissie ook al in een soortgelijke zaak met betrekking tot het Franse vliegveld van Montpellier.