Laatste computerfabriek in Europa gaat dicht

Het Japanse concern Fujitsu wil zijn computerfabriek in de Zuid-Duitse stad Augsburg tegen 2020 sluiten. De vestiging is volgens het Duitse persagentschap dpa de laatste computerfabriek in Europa. Er werken 1.500 mensen.

De Duitse fabriek moet sluiten omdat Fujitsu de ontwikkeling, productie en logistiek in Japan wil concentreren. Behalve de jobs in de productievestiging, zijn nog 300 banen bedreigd op andere Duitse sites. Er worden onderhandelingen opgestart met de vakbonden. In de fabriek in Augsburg worden onder andere notebooks en opslagsystemen gemaakt.

Het aantal computerfabrikanten is de voorbije jaren fors gedaald door een consolidatiegolf. Op de Amerikaanse spelers Apple, Dell en HP na, komen de voornaamste spelers uit het Oosten: Fujitsu, Acer, Asus, Lenovo, Samsung en LG. De concurrentie is hevig en de winstmarges zijn klein. Het einde van de traditionele desktopcomputer is al vaak voorspeld, en marktonderzoeksbureau IDC verwacht de komende jaren ook een daling van de verkoop van tablets. Alleen notebooks zouden er - lichtjes - op vooruitgaan.

Fujitsu stelt naar eigen zeggen wereldwijd zowat 140.000 mensen tewerk, van wie 5.500 in Duitsland (vaak op klantendiensten).