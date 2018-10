Tweede slachtoffer van zware woningbrand overleden

Deinze - De zware woningbrand in de Leernsesteenweg in Sint-Martens-Leerne, op donderdagmorgen 18 oktober omstreeks 3.45 uur, heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. Vier dagen na de brand is immers ook de echtgenote Denise Vandevivere overleden aan de gevolgen van de brand.

Haar man Bertrand Catelein, geboren in Moen op 4 november 1937 overleed nog dezelfde morgen van de brand. Hij werd levenloos aangetroffen in zijn bed. Zijn echtgenote werd nog naar buiten gedragen en in allerijl overgebracht naar het UZ te Gent waar ze uiteindelijk reeds maandag laatstleden is overleden. Dat bevestigde het parket.

De afscheidsplechtigheid zal plaats vinden op dinsdag 30 oktober om 11 uur in zaal Westkouter op de Kouter 129 te Deinze. Beide slachtoffers worden na crematie bijgezet in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Ieper.

Volgens de branddeskundige die ter plaatse afstapte om de oorzaken van de brand te achterhalen betreft het een accidentele brand. Bijna met zekerheid kan gesteld worden dat een geïmplodeerde beeldbuis van een televisietoestel in de living aan de basis ligt van de brand. De bungalow, die wat ver achteruit van de weg tussen Drongen en Deinze ligt, werd grotendeels verwoest door het vuur. Het echtpaar had geen kinderen.