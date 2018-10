Regering slaagt er niet in om ‘apolitieke’ gouverneur te benoemen

De Vlaamse regering is er vrijdag weer niet in geslaagd om het eens te geraken over de aanstelling van een nieuwe provinciegouverneur voor Oost-Vlaanderen. Daarom stelde ze dan maar voorlopig een waarnemend gouverneur aan: arrondissementscommissaris Didier Detollenaere.

Huidig gouverneur Jan Briers gaat volgende donderdag al met pensioen. Er was dan ook dringend een beslissing nodig over zijn opvolging. Maar aangezien N-VA, Open VLD en CD&V er op de ministerraad niet uitraakten, springt Detollenaere dan maar vanaf 1 november in.

Het is niet de eerste keer dat er een waarnemend gouverneur wordt aangesteld. Ook na het overlijden van Steve Stevaert kwam er in Limburg een waarnemend gouverneur aan te pas. Dat is dan altijd de arrondissementscommissaris, die de facto de adjunct is van de gouverneur en zorgt voor de politionele veiligheid en de veiligheid van de bevolking.

De Vlaamse regering heeft enkele jaren geleden beslist om de benoeming van gouverneurs voortaan te ‘depolitiseren’. Er werd daarom voorzien in een onafhankelijke procedure, via een extern bureau. Dat professionele ‘assessment’ leverde uiteindelijk 15 kandidaten op die allemaal werden geïnterviewd door de Vlaamse topministers. Maar ondanks die objectieve procedure verzandt de benoeming nu toch weer in politiek gekrakeel.

Volgens de krant De Tijd zou bevoegd N-VA-minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, naar voren schuiven. Terwijl Open VLD wil dat de post naar het liberale Kamerlid Carina Van Cauter gaat. Uitzicht op een oplossing is er bovendien nog lang niet.