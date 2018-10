Staan uw koplampen verkeerd afgesteld? VAB waarschuwt voor gevaar

Eén op de tien auto’s die afgelopen jaar gecontroleerd werden in het VAB-Diagnosecentrum rijdt rond met verkeerd afgestelde koplampen. De mobiliteitsorganisatie waarschuwt bij de start van het winteruur dit weekend dat dit risico’s met zich meebrengt.

Doordat we dit weekend de klok een uur terugdraaien, verloopt de avondspits voor een groot stuk in het donker en wordt zien en gezien worden een stuk belangrijker, zegt VAB. De organisatie kwam tot de vaststelling dat bij een op de twaalf auto’s die bij het VAB-Diagnosecentrum gecontroleerd worden, de koplampen verkeerd zijn afgesteld. Dat kan het gevolg van een botsing zijn, maar evengoed geleidelijk aan gebeuren doordat de auto tijdens het rijden kleine schokjes te verduren krijgt.

Een goede afstelling van de koplampen is belangrijk omdat als ze te hoog zijn afgesteld, het zicht op de weg niet optimaal is. Bovendien stoor je andere verkeersdeelnemers door hen te verblinden. Zijn de koplampen te laag afgesteld, dan is het gezichtsveld te kort en kun je obstakels op de weg mogelijk te laat zien.

Bovendien is een verkeerde afstelling van de koplampen één van de belangrijkste redenen om afgekeurd te worden op de autokeuring. Het voertuig zal moeten herkeurd worden binnen de veertien dagen en dit kost de bestuurder dus extra.

Gevaar op de weg

VAB waarschuwt vrijdag nog dat vooral voor voetgangers en fietsers het winteruur gevaarlijk is. Onderzoek wijst uit dat de eerste weken na de wijziging van het uur niet alleen meer, maar ook ernstigere ongevallen met voetgangers en fietsers gebeuren tijdens de avondspits. VAB adviseert dat kwetsbare weggebruikers zich vanaf nu extra zichtbaar maken in het verkeer met opvallende, kleurrijke kledij en fluohesjes.

Maar ook de automobilisten hebben een belangrijke rol door aandacht te hebben voor de kwetsbare weggebruikers en te controleren of alle verlichting goed werkt én correct is afgesteld. Want verkeerd afgestelde verlichting komt zowel bij oudere als bij nieuwe wagens voor, aldus nog VAB.