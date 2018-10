Stand van zaken in ‘Operatie Propere Handen’: ref Vertenten krijgt uitstel, advocaten pleiten vrijlating cliënten

Vrijdag werd er in de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen gepleit in de zaak rond fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Tijd voor een stand van zaken.

De raadkamer in Tongeren besliste vorige week om de aanhouding van negen verdachten met één maand te verlengen. Vier van die verdachten - spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, Maria Bogojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en financieel directeur van voetbalcub KV Mechelen Thierry Steemans - mochten wat de raadkamer betrof met een elektronische enkelband hun voorhechtenis thuis uitzitten.

Het federaal parket ging echter in beroep tegen dat elektronisch toezicht, waardoor de vier toch in de gevangenis moeten blijven tot de KI zich over het beroep gebogen heeft. Dat gebeurde dus vrijdag.

Pleidooien

Voor de middag kwamen de advocaten van spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski, Maria Bogojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en financieel directeur van voetbalclub KV Mechelen Thierry Steemans aan het woord. De advocaten proberen de hele dag de rechters te overtuigen dat hun cliënten niet in cel thuishoren. Enkel Dejan Veljkovic heeft geen beroep aangetekend tegen beslissing van de raadkamer vorige week.

Het federaal parket wil de aanhouding van de acht overige verdachten behouden. Wel, bevestigt federaal magistraat Eric Bisschop op Radio 1, mag dat voor vier onder hen met modaliteiten. Lees: een enkelband. Volgens onze informatie gaat het om mevrouw Vejkovic, Marija Bogojevska; makelaar Dragan Siljanoski; financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans en makelaar Karim Mejjati.

De zitting werd om 12.15 uur geschorst voor de middagpauze. Om 14 uur werden de pleidooien verder gezet. Dan komen de advocaten van ex-advocaat Laurent Denis, spelersmakelaar Mogi Bayat en KV Mechelen-bestuurslid Olivier Somers aan het woord.

De kans bestaat dat de kamer van inbeschuldigingstelling pas op dinsdag haar beslissing kenbaar maakt, afhankelijk van de duur van de pleidooien.

Vertenten vraagt en krijgt uitstel, wrakingsverzoek op 5 november

Het hof van beroep in Antwerpen gaat zich op 5 november buigen over het wrakingsverzoek van scheidsrechter Bart Vertenten. Zijn advocaat Hans Rieder verwijt onderzoeksrechter Joris Raskin belangenvermenging, omdat hij ook zetelde in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Raskin weigert een stap opzij te zetten, waardoor het nu aan het hof van beroep in Antwerpen is om te beslissen of hij in dit dossier onderzoeksrechter kan blijven of niet. In afwachting van een beslissing van het hof, vroeg Rieder vrijdag aan de KI om de zaak van zijn cliënt uit te stellen. De KI ging daarop in en zal de zaak van Vertenten op 8 november behandelen. Hij blijft zolang in de cel.

Raadkamer beslist over aanhouding Fabien Camus

De Raadkamer van Tongeren neemt vrijdagnamiddag een beslissing of voetballer Fabien Camus aangehouden blijft in het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Dat heeft zijn advocaat Didier de Quevy laten weten bij het verlaten van de raadkamer in Tongeren.

Camus wordt verdacht van lid te zijn van een criminele organisatie en het witwassen van geld. Van matchfixing wordt hij niet verdacht. “Mogelijk is hij in verdenking gesteld omdat hij Bayat kent. Anders zie ik niet in waarom hij gearresteerd is”, zo zei de advocaat bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren.

Hij hoopt dat Fabien Camus in de namiddag wordt vrijgelaten. Camus reageerde slecht toen hij hoorde dat hij de nacht moest doorbrengen in de gevangenis van Lantin, zei advocaat de Quevy. “Hij ging in Frankrijk wonen waar hij werk gevonden heeft en kwam spontaan terug naar Belgie omdat hij dacht dat de ondervraging een half uur zou duren. Dan komt hij in de gevangenis van Lantin terecht en dat is niet leuk.”