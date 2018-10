Club Brugge-trainer Leko heeft al vier matchen niet meer kunnen winnen: “Natuurlijk speelt dat in de kleedkamer”

Vier wedstrijden op rij heeft landskampioen Club Brugge al niet meer kunnen winnen. “Natuurlijk speelt in de kleedkamer”, zei trainer Ivan Leko op zijn persconferentie voor de uitwedstrijd tegen STVV. “Maar de tweede helft tegen AS Monaco moet wel vertrouwen geven.”

Verloren op bezoek bij Atlético Madrid en Standard, thuis gelijk tegen AS Monaco en Waasland-Beveren. Nee, Club Brugge zit niet in een crisis, maar het is toch al even geleden dat blauw-zwart nog eens kon winnen. In heel de maand oktober is dat zelfs nog niet gelukt. En dat kan je voelen in de Brugse kleedkamer, bevestigde trainer Ivan Leko.

“Natuurlijk speelt dat mee”, zei de Kroaat op de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen STVV van zaterdag. “De spelers en de supporters lezen ook in de krant. Maar je moet er ook bij zeggen tegen wie je die vier wedstrijden niet hebt kunnen winnen. Verliezen op het veld van Atlético Madrid, tegen Dortmund thuis of in Luik is zeker geen drama. Maar als die wedstrijd toevallig achter elkaar komen, kunnen we spreken van een niet zo goed moment, ja.”

Danjuma haalt waarschijnlijk ook STVV niet

De trainer van Club Brugge zag wel een keerpunt. “De tweede helft van onze laatste match tegen AS Monaco moet wel vertrouwen geven. Dat was toch tegen een ploeg die op de transfermarkt twee tot drie keer meer waard is dan wij. Nu zijn we erop gebrand de match tegen STVV te winnen. Dat zou voor mij ook leuk zijn”, verwees de Kroaat naar zijn verleden in Limburg.

Waarschijnlijk zal Club Brugge nog geen beroep kunnen doen op de geblesseerde Arnaut Danjuma. “Voor hem zal het moeilijk worden om de match te halen”, aldus Leko. “Het is nog afwachten wat de laatste training voor de match brengt, maar eigenlijk zou iedereen die zaterdag wil spelen nu helemaal fit moeten zijn.”