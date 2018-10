Van Besien: “Geen vragende partij om verder te onderhandelen, De Wever moet eerst met inhoudelijke voorstellen komen”

Antwerpen - Na een kleine vier uur onderhandelen, zijn de gesprekken van de Groen-delegatie met informateur Bart De Wever afgelopen. “Als Bart De Wever wel met ons wilt verder onderhandelen, zal hij met inhoudelijke voorstellen moeten komen, die de stad in een andere richting zullen sturen.” Dat zei Wouter Van Besien na afloop van het onderhoud.

“Wij zijn geen vragende partij om verder te onderhandelen. We hebben tegen meneer De Wever gezegd dat als hij wel met ons wilt verder onderhandelen, hij met inhoudelijke voorstellen moet komen die de stad in een andere richting zullen duwen. Het is aan hem om die vragen te beantwoorden.” Dat zei Wouter Van Besien na afloop van het onderhoud aan de pers.

Wouter Van Besien arriveerde om klokslag 14 uur aan het kantoor van Bart De Wever. Wouter Van Besien werd vergezeld door gemeenteraadsleden en verkozenen Ikrame Kastit en Freya Piryns.

Rond 17.45 uur was het overleg met de burgemeester afgelopen.

Het kabinet van burgemeester De Wever stuurde na afloop van het onderhoud met Groen een persbericht uit. Daarin zegt De Wever dat hij de vier partijen die op een tweede gesprek kwamen, Open Vld, CD&V, sp.a en Groen, tijdens de herfstvakantie opnieuw zal uitnodigen, ditmaal om een technische toelichting te geven over de financiële situatie.

De mededeling van burgemeester De Wever na de gesprekken van afgelopen week:

“Tijdens de voorbije week heb ik delegaties ontvangen van Open VLD, CD&V, sp.a en Groen voor een tweede informatieve ronde.

Het uitgangspunt voor deze overlegmomenten was om binnen inhoudelijk belangrijke thema’s mogelijke overeenkomsten te zoeken met het oog op een breed draagvlak voor de volgende stappen in het formatieproces.

Ik wil benadrukken dat deze gesprekken steeds zeer correct en respectvol zijn verlopen. Er is een duidelijke wil over de partijen heen om een ijkpunt te vinden van waaruit een coherente bestuursvisie kan opgemaakt worden.

Omdat onze stad ook de volgende jaren voor de uitdaging staat om zeer overwogen om te gaan met het financiële beheer van onze middelen, wil ik van het Allerheiligenreces gebruik maken om alle vier de partijen uit te nodigen voor een technische toelichting over de financiële situatie. Ik heb hen daar ook van op de hoogte gebracht.

Dit overleg zal discreet worden gepland en discreet verlopen. De financieel beheerder van de stad zal, als onafhankelijk ambtenaar, de uiteenzetting doen.

Na het reces zal de volgende fase van het formatieproces ingaan.”

sp.a

De afgelopen dagen kwamen ook al delegaties van Open Vld, CD&V en sp.a lang bij Bart De Wever. De ploeg van Jinnih Beels had donderdag een diepgaande babbel van wel 3,5 uur met formateur De Wever. Beels stelde na afloop dat sp.a duidelijk de partijstandpunten over sociaal beleid, onderwijs, mobiliteit en samenleven heeft kunnen toelichten. Wel benadrukte ze dat het nog steeds om een informatieronde gaat en niet om een onderhandeling over een coalitie.

Zes jaar geleden

Het wordt steeds meer duidelijk dat De Wever als informateur dezelfde werkmethode hanteert als in de onderhandelingen van 2012. Eerst tast hij af. De voorstellen van de partijen worden daarbij afgetoetst aan de financiële toestand van de stad Antwerpen.

Na het laatste informatiegesprek met Groen zal De Wever de luwte van de herfstvakantie gebruiken om een formatienota te schrijven. Die wordt geschreven op basis van de standpunten en de reacties van de partijen in de informatierondes.

In 2012 was die formatienota vijftig pagina’s dik en gaf de nota al duidelijk een richting aan voor een mogelijke coalitie. Door bijvoorbeeld vast te houden aan het BAM-tracé duwde hij Groen toen weg van de onderhandelingstafel.

Ook nu zal De Wever op basis van de reacties van de partijen op zijn formatienota beslissen met wie hij verdere onderhandelingen zal voeren over een nieuw bestuursakkoord en coalitie. Als dat rond is, beginnen de partijen met het invullen van de schepen­ambten.

De Wever bereikte op 10 december 2012 een bestuursakkoord. Een dag later waren toen alle schepenen bekend.