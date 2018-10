Europese clubs krijgen hun zin: Africa Cup wordt vanaf 2023 in zomermaanden gespeeld

De Africa Cup wordt vanaf 2023 in de zomer georganiseerd. De FIFA Council zette daarvoor vrijdag tijdens een samenkomst in het Rwandese Kigali het licht op groen.

Vandaag wordt de Africa Cup tweejaarlijks in januari en februari gespeeld. Dat is veel Europese clubs een doorn in het oog omdat zij hun Afrikaanse spelers dan vaak in volle competitie een hele poos kwijt zijn. De Afrikaanse landen kwamen al eerder overeen om de landencompetitie naar de zomerperiode te verhuizen en uit te breiden van 16 naar 24 deelnemers. Kameroen won vorig jaar, met Hugo Broos op de bank, de Afrikaanse titel in Gabon. (belga)