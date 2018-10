FBI vindt opnieuw verdachte pakketten bij tegenstanders Trump

Vrijdagochtend – vrijdagnamiddag Belgische tijd – heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst opnieuw twee verdachte pakketten aangetroffen, geadresseerd aan de Democratische senator Cory Booker en aan James R. Clapper Jr., voormalig hoofd van de National Intelligence. Dat melden verschillende internationale media.

In de Verenigde Staten zijn opnieuw twee verdachte pakketen aangetroffen, geadresseerd aan Trump-tegenstanders. Eén pakket was gericht aan de Democratische senator Cory Booker. "Het FBI bevestigt dat er een elfde verdacht pakket is gevonden in Florida. Het is gelijkaardig aan de andere en was geadresseerd aan senator Cory Booker", stelt de federale politie in een tweet.

Ook in New York werd een straat afgesloten waar een verdacht pakket is gesignaleerd. Er is onder meer een postkantoor gevestigd. De politie van New York riep op om de buurt te vermijden.

Intussen zijn er in totaal al twaalf bombrieven aangetroffen bij prominente Democratische politici en tegenstanders van president Trump. De voorbije dagen hebben onder anderen ex-president Barack Obama, de voormalige presidentskandidate Hillary Clinton, miljardair George Soros en acteur Robert de Niro een bompakket ontvangen.