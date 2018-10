Het (nog) onbekende toptalent: 19-jarige “zoon van David Luiz” maakt furore bij Arsenal, zelfs Özil is fan

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Matteo Guendouzi, de 19-jarige middenvelder van Arsenal.

De Gunners zijn een van negen clubs die Europees nog geen punt lieten liggen dit seizoen. Het is weliswaar in de Europa League, maar Arsenal pakt een 9 op 9 met overwinningen tegen Qarabag (0-3), Vorskla Poltava (4-2) en Sporting Lissabon (0-1).

In die drie Europese zeges stond Matteo Guendouzi telkens in de basis van coach Unai Emery. De Franse middenvelder kwam afgelopen zomer voor 8 miljoen euro over van het Franse FC Lorient en verwierf snel het vertrouwen van de Spanjaard. Op z’n 19de zit de middenvelder met de krullen, hij zou de zoon van David Luiz kunnen zijn, al aan elf optredens voor de Engelse topclub.

“Briljant”

En geen anonieme. Tegen Sporting was Guendouzi een van de betere bij Arsenal. “Wordt beter en beter elke wedstrijd die hij speelt, en dit was geen uitzondering”, was The Sun lyrisch. “Briljant aan de bal en altijd met het idee om te creëren. Een geweldige ‘panna’ zette Welbeck voor rust bijna op weg naar een goal en Emery heeft kopzorgen in zijn middenveld nu Guendouzi schittert.”

Sterspeler Mesut Özil noemde Guendouzi onlangs het grootste Arsenal-talent van het moment. “Hij is een briljante speler”, aldus de Duitser.

Mattéo Guendouzi! Brilliant player! https://t.co/nbYL6P085r — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 24 oktober 2018

“Baas”

Guendouzi heeft een dubbele nationaliteit: Frans en Marokkaans. Hij heeft nog geen A-cap op zijn palmares staan en dus woedt er momenteel een kleine strijd tussen beide landen. De 19-jarige middenvelder zou op de radar van Frans bondscoach Didier Deschamps staan, maar kreeg tot nu toe nog geen telefoontje om voor Les Bleus te komen voetballen.

Wie de strijd ook wint: de jongen die tot z’n veertiende bij PSG zat heeft een grote toekomst voor zich. “Elke keer wanneer hij zich moest meten op een hoger niveau, duurde het slechts even alvorens hij de baas van het team werd”, aldus Lorient-voorzitter Loic Fery. “We zijn altijd onder de indruk geweest van hoe hij het spel leest. Hij kan voor de verdediging spelen, maar is eigenlijk meer een aanvallende middenvelder. Hij zoekt altijd naar die onmogelijke pass, de pass die het verschil kan maken.”

“Hij eet, drinkt, slaapt voetbal”, vult ex-coach Sylvain Ripoll aan. “Hij vond het altijd erg als trainingen erop zaten. Als hij nog tijd over had, deed hij gewoon voort. Hij heeft een enorme persoonlijkheid en dat is zeldzaam voor zo’n jonge speler.” Voormalig vice-voorzitter Alex Hayes: “Hij heeft een enorm geloof in zichzelf. Dat vertaalt zich wel eens in frustratie ten aanzien van anderen die niet in hem geloven. Hij heeft dus wel temperament. Maar hij is geen slechte jongen, hij is gewoon enorm trots.”

Op sociale media heeft Guendouzi alvast heel wat fans voor zich gewonnen:

Guendouzi is so mature for a 19 year old. He joined a group with big names but integrated well, despite minimal English. He was thrown in at the deep end but never looked out of his depth. Now, when he’s out of the side he’s getting on with his work & performing well when needed. — Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) 26 oktober 2018

Guendouzi completed 8 out of 10 attempted long balls yesterday. No other outfield player completed more than 4, for either team.



This kid’s passing is really something. pic.twitter.com/46T78O9b3t — Dan Critchlow (@afcDW) 26 oktober 2018

I like Guendouzi man. Despite his David Luiz-ass look he does his job without a lotta flash, works his tail off and looks like he has a lot of room to improve. — A West (@ayyy_west) 25 oktober 2018

How good has Matteo Guendouzi been so far this season? So calm & composed on the ball, and has shown a brillaint understanding of the game aswell.



What a steal.pic.twitter.com/99KUnLI1CA — - (@EmeryTactic) 24 oktober 2018