Al 780.000 exemplaren verkocht van nieuwe plaat Johnny Hallyday

Mon Pays c’est l’Amour, het postume album van Johnny Hallyday, is in één week tijd 780.000 keer over de Franse toonbanken gegaan. Dat is een “historisch” record, zo meldde platenmaatschappij Warner vrijdag.

“Dat is de beste start voor een album in de Franse muziekgeschiedenis”, aldus Thierry Chassagne, de CEO van Warner Musique France, in een communiqué.

Halliday breekt met het album zijn eigen record: in 2002 werd een ander album van wijlen de Frans-Belgische oerrocker de week na zijn release 305.634 keer gekocht.

De dag van zijn release werd Mon Pays c’est l’Amour al 300.000 keer verkocht; na drie dagen stond de teller op een half miljoen – waardoor het album al “diamant” geworden is.

Mon Pays c’est l’Amour is het 51ste album van Johnny en wordt wellicht zijn grootste commerciële succes, zeker omdat de platenverkoop in Frankrijk in de pre-kerstperiode traditioneel heel goed boert. Zelf kan Hallyday niet meer van dat succes genieten: hij overleed in december vorig jaar op 74-jarige leeftijd.