In het kader van ‘Operatie Propere Handen’ is deze namiddag gewezen KV Mechelen en Antwerp-voetballer Fabien Camus vrijgelaten onder voorwaarden.

De raadkamer van Tongeren liet Camus vrij op een borgsom van 20.000 euro. Het parket heeft nu 24 uur om eventueel in beroep te gaan. Camus is wel in verdenking gesteld wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van geld.

Camus, die de laatste jaren in Frankrijk woont, geeft toe dat hij als tussenpersoon fungeerde tussen makelaar Mogi Bayat en gewezen Club Brugge-speler Anthony Limbombe bij de transfer van die laatste naar de Franse club FC Nantes.

Volgens Camus had Bayat hem een commissie beloofd op die transfer, maar hij ontkent dat hij die ooit daadwerkelijk ontvangen heeft. Camus geeft bovendien ook toe dat hij in ruil aan Bayat een luxehorloge van 6.800 euro cadeau deed. Dat is opmerkelijk, aangezien het net Bayat was die ervan verdacht wordt luxehorloges uit te delen als smeermiddel voor allerlei transferdeals.

“Mogelijk is hij in verdenking gesteld omdat hij Bayat kent. Anders zie ik niet in waarom hij gearresteerd is”, zo zei zijn raadsman Didier de Quevy bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren.

Camus heeft zijn verblijf in de gevangenis slecht verteerd, zegt De Quevy. “Hij ging in Frankrijk wonen waar hij werk gevonden heeft en kwam spontaan terug naar België omdat hij dacht dat de ondervraging een halfuur zou duren. Dan komt hij in de gevangenis van Lantin terecht en dat is niet leuk.”

Eerder vandaag raakte al bekend dat 8 andere verdachten nog zeker tot dinsdag in de cel blijven.