Coalitiegesprekken in Gent worden komende week hervat: met vier partijen aan tafel

Gent - Na een week radiostilte hebben het kartel Groen/SP.A, Open VLD en CD&V vrijdag laten weten dat de gesprekken om tot een coalitie te komen volgende week dinsdag weer worden opgestart.

“De gesprekken worden dinsdag en woensdag hervat. Er is afgesproken om met de vier partijen aan tafel te gaan zitten en het over de inhoud te hebben.” Dat hebben het kartel Groen/SP.A, Open VLD en CD&V vandaag bekendgemaakt, na een week radiostilte. Al die tijd zijn er wel “bilaterale” gesprekken geweest tussen de verschillende partijen. Mathias De Clercq (Open VLD) en Filip Watteeuw (Groen) spraken elkaar regelmatig.

Wie burgemeester van Gent mag worden, is nog steeds niet uitgevochten. De twee blokken – het kartel SP.A/Groen aan de ene kant en Open VLD/CD&V aan de andere kant – raken het daar niet over eens. Het kartel wil dat Filip Watteeuw de sjerp krijgt en wil gesprekken voeren zonder CD&V. Maar ook Mathias De Clercq (Open VLD) houdt het been stijf. Hij wil absoluut burgemeester worden en gesprekken voeren met CD&V aan tafel.

Dat er nu toch met de vier partijen over de inhoud wordt gesproken, lijkt aan te geven dat het kartel toenadering zoekt, ook al blijft het zich verzetten tegen de aanwezigheid van CD&V. Op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober zitten de vier partijen rond de tafel om te bekijken of ze tot een inhoudelijk akkoord kunnen komen.

“Inhoudelijke gesprekken starten”

Filip Watteeuw zat vandaag ook lange tijd samen met Mathias De Clercq. Watteeuw: “Wij zijn de grootste politieke formatie en dat geeft een verantwoordelijkheid. We willen niet dat Gent in een politieke impasse terechtkomt. Daarom zijn we bereid om de inhoudelijke gesprekken te starten.”

Een toegeving van het kartel om de impasse te breken? “Neen, eigenlijk niet. We willen vooral dat het niet stilvalt. Het verschil in visie over de samenstelling blijft. En ook mijn kandidatuur voor burgemeester blijft en wordt ondersteund door SP.A. De ledenvergadering heeft zich daar deze week duidelijk over uitgesproken.”

Het kartel wil CD&V toch niet aan tafel, werd stellig gezegd? Watteeuw: “Op het moment dat Open VLD zich na de verkiezingen vastklonk aan CD&V, is het complexer geworden. Ik ga niet verbergen dat de huidige samenstelling van de coalitie (Groen, SP.A en Open VLD) onze voorkeur blijft dragen. We hebben samen veel gerealiseerd. Dat is een goede basis om samen te werken. Maar we willen niet dat Gent in een impasse terechtkomt. Laat het duidelijk zijn dat ik kandidaat-burgemeester blijf. Daar is niets aan veranderd.”

“Inhoudelijk project voor de Gentenaars”

Bij Open VLD klinkt het dat de partij al dagenlang vraagt om te starten met inhoudelijke gesprekken. Mathias De Clercq: “Dinsdag worden de gesprekken hervat. Blij dat het eindelijk op onze vraag wordt ingegaan om de gesprekken aan te vatten. Wij zijn daar al dagen vragende partij voor. En wij zijn ook inhoudelijk klaar. We hebben de voorbije dagen met CD&V gewerkt aan een inhoudelijk project voor de Gentenaars. We zijn blij dat er wordt ingegaan op die vraag om over de inhoud te beginnen, met vier partijen.”