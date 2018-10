Winkelier lost verkeersproblemen in zijn straat zelf op, maar dat kan hem duur te staan komen

De verkoop in zijn kledingzaak kreeg een ferme opdoffer te verduren sinds er op het wegdek witte lijnen werden getrokken en de parkeerplaatsen werden opgeofferd om plaats te maken voor een fietspad. Omdat de politie en het stadsbestuur niet reageerden op zijn klachtenbrieven, nam winkelier Alain Pirotte afgelopen nacht het recht in eigen handen.

Het verkeer in de buurt van de Charles Magnettestraat en het XX Augustusplein in Luik moet plaats ruimen voor de zwakkere weggebruikers. Een groot aantal parkeerplaatsen verdween en in de plaats komt een breed fietspad. Alleen zit het verkeer er sinds de werken elke dag muurvast. En klagen de handelaars steen en been, want klanten blijven weg omdat de winkels onbereikbaar zijn met de wagen.

Ook de kledingzaak van Alain Pirotte ziet minder volk. Via het stadsbestuur en de politie probeerde hij het probleem aan te kaarten, maar daar vond hij geen gehoor.

Dus nam hij afgelopen nacht het recht in eigen handen. Gewapend met een borstel en een pot zwarte verf trok hij de straat op en overschilderde alle nieuwe witte wegmarkeringen met zwarte verf.

Probleem opgelost, dacht hij, maar dat was buiten de politie gerekend. Drie politiecombi’s en twee ploegen van de antibanditisme-eenheid kwamen hem ’s nachts thuis arresteren.

“Ik ben moe en heb voortdurend hoofdpijn door het vele verkeer en het lawaai hier. Heel de buurt steunt mij”, zegt hij vrijdagmiddag aan Nieuwsblad.be.

Zijn “heldendaad”, zoals de buren zijn actie van de afgelopen nacht noemen, krijgt wel nog een serieus staartje. Hij riskeert een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete.

De zwarte lijnen zullen nu zo snel mogelijk weer overschilderd worden. En… dinsdag is hij uitgenodigd voor een gesprek met het stadsbestuur.