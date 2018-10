Verbijsterende beelden: vrachtwagen maakt vlak voor Kennedytunnel nog eventjes rechtsomkeer

Antwerpen - Er zijn hallucinante beelden opgedoken van een vrachtwagenchauffeur die vrijdagmiddag vlak voor de Antwerpse Kennedytunnel nog gauw even rechtsomkeer wil maken. “Een ongezien roekeloos en dwaas manoeuvre”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. De federale politie bevestigt intussen dat het rijbewijs van de is ingetrokken.

Bij het Vlaams Verkeerscentrum zagen ze vrijdagmiddag op de verkeerscamera’s stomverbaasd hoe een vrachtwagenchauffeur zich plots aan een levensgevaarlijk manoeuvre waagde. Vlak voor de ingang van de Kennedytunnel, in de richting van Gent, zette de man zich eerst op de pechstrook om vervolgens doodleuk een bocht van 180 graden in te zetten.

Eerst blokkeerde hij zo alle verkeer richting Gent, vervolgens probeerde hij over de middenberm te draaien richting Nederland. Omdat hij zijn bocht niet volledig kon maken, versperde hij ook daar nog twee rijstroken.

“Een ongelooflijk dwaas en roekeloos manoeuvre waarmee hij alle andere weggebruikers in gevaar bracht. We hebben meteen alert gereageerd”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er was gelukkig een politiepatrouille in de buurt en die is onmiddellijk ter plaatse gekomen. De wegpolitie heeft vervolgens een extra ploeg gestuurd.”

Het tafereel bracht heel wat verkeersellende met zich mee. Het verkeer in beide richtingen viel even compleet stil. Automobilisten probeerden de truck te ontwijken en dat resulteerde in chaos. Maar de vrachtwagen werd uiteindelijk vrij snel onder begeleiding van de federale wegpolitie weggevoerd. Zij bevestigen het incident aan onze redactie. “Onze ploeg is ter plaatse gekomen en we hebben de man uiteraard geverbaliseerd”, klinkt het kort bij de persdienst van de federale politie.

Ondertussen raakte ook bekend dat het rijbewijs van de man werd ingetrokken. Wellicht vervoerde hij met zijn vrachtwagen gevaarlijke stoffen die niet door de tunnel mogen.