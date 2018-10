Gezichtsverlies voor Vlaamse regering: ‘apolitieke’ benoeming van gouverneur verzandt in politieke spelletjes

Op 1 november vertrekt de huidige Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers met pensioen. De Vlaamse regering was van plan om vandaag de knoop door te hakken over zijn opvolging, maar zonder succes. In afwachting van een doorbraak werd nu voor alle zekerheid een tijdelijke waarnemend gouverneur aangesteld in de persoon van arrondissementscommissaris Didier De Tollenaere.

Even terug in de tijd

Iedere Vlaming kon vanaf april intekenen op de open vacature voor provinciegouverneur. Met succes, want er liepen meer dan 100 cv’s binnen. Het selectiebureau Ascento filterde daar uiteindelijk een shortlist uit waar nog 15 namen op prijkten.

Daarbij kwamen toch weer een aantal oude politieke bekenden bovendrijven, waaronder Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter, N-VA-burgemeester Veerle Baeyens, en ook cabinetards als Peter Vansintjan, de kabinetschef van CD&V-vicepremier Kris Peeters. Vansintjan maakte een uitstekende beurt, maar omdat er al twee provinciegouverneurs met een CD&V-profiel zijn, maakt zijn kandidatuur weinig kans.

Er is een topkandidaat

Wim Leerman, directeur bij de stad Aalst, kwam als eerst uit de selectieprocedure. Het selectiebureau Ascento stuurde evenwel 15 kandidaten de laatste ronde in en voegde er aan toe dat de afzonderlijke cijfers op hun rapport niet zo maar mogen worden opgeteld.

Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans (N-VA) maakte wel de som stelde Wim Leerman, eerste in de ranglijst, voor. Leerman is niet alleen directeur bij de stad Aalst, hij is tevens de neef van N-VA ondervoorzitter Sander Loones en hij stond in een ver verleden nog op een kieslijst voor de Volksunie (een voorloper van de N-VA).

Open VLD boos

Dat zag Open VLD totaal niet zitten. De partij had immers gerekend op de gouverneurspost en had daarvoor aan parlementslid Carina Van Cauter gedacht. Naar verluidt verdedigde vice-minister-president Tommelein haar met bijzonder veel passie en stemvolume. Hij beriep zich op het feit dat het selectiebureau geen duidelijke ranglijst had opgesteld.

CD&V probeerde een derde kandidaat als compromis voor te stellen, maar vond dat Homans als bevoegd minister een voorstel mocht doen.

En nu?

Homans houdt duidelijk voet bij stuk. “Open VLD heeft een onafhankelijke procedure gevraagd en gekregen. Dan moet de partij er ook de gevolgen van dragen. Ik wijk niet meer af van mijn voordracht en we gaan hier al zeker niet de politieke tapijtenmarkt mee opgaan. Ik ben niet om te kopen met andere politieke manoeuvres.”

En ze herhaalt het graag: “In 2013 vroeg Open VLD om de procedure voor het ambt van provinciegouverneur te depolitiseren. Sinds maart is alles via een onafhankelijk selectiekantoor verlopen. Zij hebben mij na verschillende gesprekken een lijst van 15 kandidaten bezorgd. Uit die lijst bleek één kandidaat op de verschillende competenties het best te scoren. Hij sloot ook het best aan bij het competentieprofiel. Die voordracht heb ik dan vanmorgen officieel gedaan.”

Maar dat er nu geen akkoord is, beseft zij ook.

Het uitstel betekent hoe dan ook al gezichtsverlies voor de Vlaamse regering. Omdat N-VA en Open VLD voet bij stuk houden, lijkt het erop dat waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere nog eventje op post zal moeten blijven.