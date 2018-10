Ook zaterdag en zondag staking op Brussels Airport

Bagage-afhandelaar Aviapartner zal zeker tot zondagochtend geen vluchten meer behandelen op Brussels Airport. Dat meldt de luchthaven vrijdagavond op zijn website, nadat het daarover informatie kreeg van Aviapartner.

Zaterdag om tien uur zitten bonden en directie weer aan de onderhandelingstafel. “Aviapartner had in een eerste fase gecommuniceerd dat ze tot zaterdag 6 uur geen vluchten meer zouden behandelen, en dat is nu met een dag verlengd”, zegt Anke Fransen van Brussels Airport. “Ik vermoed dat dit onherroepelijk is.”

Fransen kon vrijdagavond niet zeggen om hoeveel vluchten het zal gaan. Voor verdere informatie verwees ze door naar Aviapartner, maar hun woordvoerder is vrijdagavond niet bereikbaar.

Vrijdag zijn minstens 180 vluchten geschrapt op Brussels Airport, en meer dan 30 vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. De getroffen reizigers moeten zeker contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij, zegt Test-Aankoop, want die moet een alternatief voorstellen.

Foto: Kristof Vadino

Duizenden passagiers gegijzeld

De werknemers van Aviapartner staken al sinds donderdagavond. De sociale partners zaten vrijdagnamiddag opnieuw samen over de hoge werkdruk en het personeelstekort, nadat een eerste overleg eerder op de dag op niets uitdraaide.

Ook een tweede vergadering leidde niet tot witte rook. “We zijn onze punten terug aan het oplijsten om de directie nogmaals de poging te geven om er iets mee te doen”, zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB.

De vakbonden geven de directie opnieuw een nacht om hun punten en eisen te bekijken om dan zaterdagochtend de onderhandelingen voort te zetten in de hoop op een akkoord. Om 10 uur komen de vakbonden en de directie opnieuw samen op de luchthaven.

Foto: Kristof Vadino

“We hopen morgen in de loop van de dag te kunnen landen”, zegt Born Vanden Eynde van ACV Transcom. “Ze hebben vandaag honderden vluchten en duizenden passagiers gegijzeld, maar hebben nu begrepen dat ze met een andere attitude aan tafel moeten zitten.”

Uitwijken naar andere luchthavens

Luchtvaartmaatschappij TUI fly laat vrijdagavond weten ook zaterdagochtend met een deel van haar vluchten uit te wijken naar andere luchthavens. “Dertien vluchten worden afgeleid naar Charleroi, Oostende, Rijsel (Frankrijk) en Amsterdam (Nederland)”, zegt woordvoerster Sarah Saucin. Passagiers voor deze vluchten worden met bussen vanuit Brussel naar de alternatieve luchthavens gebracht. Deze bussen brengen ook reizigers naar Brussel die naar België terugkeren.

De werknemers zijn het gebrek aan respect beu en maken zich ernstige zorgen over onveilig materiaal, de onderbezetting van de werkvloer en afspraken die niet nagekomen werden. De bonden spreken van een gebrek aan diepgang in de aanwerving en het omzetten van interimcontracten naar vaste contracten.

“Er is een structurele onderbezetting, en er zijn moeilijkheden om mensen te vinden”, aldus Vanden Eynde. “Ze moeten nu met een duidelijk aanwervingsplan afkomen, want anders zullen er nog minder mensen willen komen werken. Zij trekken dan naar Swissport en DHL, waar wel toekomst is voor interimmers.”

Foto: Dirk Vertommen

Staking in Luik

Ook de vakbonden bij Aviapartner op de luchthaven van Luik hebben vrijdag beslist enkele uren per dag het werk te onderbreken uit solidariteit met hun collega’s op Zaventem. De bagageafhandelaars hebben de indruk dat ze niet gehoord worden door hun directie.

De bagage-afhandelaars protesteren naar eigen zeggen tegen “een totale afwezigheid van sociaal overleg” binnen het bedrijf. “De problemen bij Aviapartner in Brussel zijn dezelfde als in Luik en elders”, zegt Geoffrey Broux, secretaris bij het socialistische SETCa-Luik. “In Luik is het vooral het materiaal dat problemen stelt, maar net als in Brussel hebben ook wij te maken met een slechte communicatie, een gebrek aan personeel en een duidelijk tekort aan investeringen”, aldus Broux.

Foto: EPA-EFE

“Het is nu al twee jaar dat we vaststellen dat de arbeidsvoorwaarden erop achteruitgaan bij Aviapartner in Luik, en dat personeel en plaatselijk management overstappen naar de concurrentie”, vult Daniel Maratta, provinciaal secretaris bij de vakbondsafdeling UBT, aan. Er zijn een vijftiental klachten over welzijn op het werk die volgens Broux in Luik behandeld moeten worden.

Maandag zullen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen. SETCa en UBT eisen onder meer een aangepaste functieclassificatie en taakbeschrijving, investeringen die de verankering van Aviapartner in Luik garanderen, de “dringende” invulling van de vacatures en stabiliteit in het management.