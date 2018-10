Thorgan Hazard wordt aan grote clubs gelinkt: “Maar het was best zwaar om in dezelfde club te spelen als mijn broer”

Zeven goals en vier assists in negen wedstrijden voor Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard is hot. Al is en zal hij waarschijnlijk altijd wel het kleine broertje van Eden blijven. “Voor mij was het best zwaar om in dezelfde club te spelen als mijn broer”, vertelt hij in een interview met de Duitse televisiezender Sport1.

2018/2019 lijkt meer dan ooit het seizoen van de Hazards te worden. Terwijl grote broer Eden (27) bovenaan de topschutterslijst van de Engelse Premier League staat, moet de twee jaar jongere Thorgan (25) allerminst onderdoen in de Bundesliga. Zeven goals en vier assists voor Borussia Mönchengladbach - de Rode Duivel wordt in Duitsland al volop aan een transfer gelinkt. En vergeleken met zijn broer, of wat dacht u dan?

Thorgan trok ook samen met Eden naar Chelsea, maar waar de oudste Hazard probleemloos in de ploeg belandde, werd Thorgan uitgeleend. Eerst aan het Belgische Zulte Waregem, dan aan het Duitse Borussia Mönchengladbach, dat hem later ook definitief overnam. “Ik ben een ander type speler dan mijn broer”, vertelt de jongere Hazard bij het Duitse Sport1. “Eden is één van de beste spelers ter wereld. Toen ik naar Chelsea kwam, was al snel duidelijk dat ik zoals veel andere talenten eerst uitgeleend zou worden. Ik was toen nog jong en nog niet klaar voor die stap. Chelsea is een grote club met geweldige spelers. Voor mij was het beter voor een andere ploeg te gaan spelen.”

Foto: Isosport

“Eerlijk? Voor mij was het best zwaar om in dezelfde club te spelen als mijn broer. Hij is een betere speler dan ik. Ik kan van hem leren en moet nog veel werken om zo goed te worden. Ik moet harder werken, want ik heb nu eenmaal minder talent. Hij pikt dingen sneller op. Het afgelopen jaar heeft Eden keihard gewerkt. Daardoor zit hij nu in topvorm.”

Real Madrid en Borussia Dortmund

Maar ook Thorgan is hot in het Europese voetbal na zijn uitstekende cijfers. Bovendien loopt zijn contract in Duitsland in 2020 af. In de Duitse pers wordt hij om die reden al vlijtig gelinkt aan een transfer naar Borussia Dortmund… of zelfs Real Madrid, de droombestemming van zijn broer. “Op dit moment wil ik niet naar een andere club”, vertelt de ex-speler van Zulte Waregem.

“Ik ben het seizoen bij Gladbach begonnen en wil het hier ook afsluiten. Als het seizoen afgelopen is, zullen we wel praten. Of ik zou kunnen kiezen tussen Real Madrid en Borussia Dortmund? Dat weet ik niet en hoef ik nu ook helemaal niet te doen. Het zijn twee grote clubs - Real waarschijnlijk nog wat meer meer dan Dortmund. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik mijn contract hier gewoon verleng.”