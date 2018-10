Twee lichamen aangetroffen bij woningbrand in Deurne: parket opent moordonderzoek

Deurne - Na een woningbrand in Deurne zijn binnen twee lichamen aangetroffen. Het parket startte een onderzoek voor moord, alles wijst er namelijk op dat de twee slachtoffers niet overleden door de brand.

De speurders stonden gisterenavond nog voor een raadsel bij de plaats delict in de Jan de Cordesstraat in het Antwerpse district Deurne. In de vooravond was de brandweer naar een woning vlak bij het kruispunt met de Alfons Schneiderlaan gestuurd voor een brand. “Het ging om een kamerbrand die snel onder controle was”, aldus brandweerwoordvoerder Kristof Geens. Bij de interventie troffen de brandweerlui wel twee lichamen aan.

Onbekend slachtoffer

Als snel werd duidelijk dat de twee overledenen niet aan hun einde kwamen door de brand in de woning. De speurders hebben heel sterke aanwijzingen om aan te nemen dat een van de twee slachtoffers zichzelf van het leven beroofd heeft. Hoe de andere persoon om het leven kwam was gisteren niet duidelijk, maar het parket gaat er voorlopig van uit dat die vermoord werd.

“Er werd een gerechtelijk onderzoek wegens moord opgestart”, aldus parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. De onderzoeksrechter, het parket, de wetsdokter, specialisten van het labo en speurders van de moordbrigade stapten gisteren ter plaatse af.

Volgens buurtbewoners wordt het huis bewoond door een alleenstaande bejaarde man die geregeld een rondje wandelde in de buurt en daarbij tot voor enkele maanden vergezeld was van zijn hondje, tot dat overleed. De 79-jarige man is een van de twee slachtoffers. Wie de tweede persoon is, was gisteren nog een raadsel, het ging volgens de eerste informatie alleszins niet over een familielid van de man.