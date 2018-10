Open VLD mag niet samenwerken met Vlaams Belanger in Grimbergen

Grimbergen - De statutaire commissie van Open VLD oordeelt dat de lokale afdeling in Grimbergen onmogelijk kan samenwerken met de lijst Vernieuwing omdat één van de verkozenen actief is bij Vlaams Belang.

Na de gemeenteraadsverkiezingen ontstond onrust in Grimbergen over het cordon sanitaire omdat zeker één gemeenteraadslid van de lijst Vernieuwing, Luc Raekelboom, een lidkaart van Vlaams Belang heeft en voor de partij werkt. Datzelfde Vernieuwing, dat de grootste partij in Grimbergen werd, vormde samen met N-VA en Open VLD een nieuw bestuur. Maar zou het cordon in Grimbergen doorbroken worden door Raekelboom?N-VA vond van niet, Open VLD twijfelde.

Eerder maakte ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans, lijsttrekker van Vernieuwing, al bekend dat hij niet het logische burgemeesterschap opeiste, maar zich tevreden stelde met een schepenambt om de vorming van een meerderheid niet in de weg te staan. Maar dat blijkt voor de nationale Open VLD niet voldoende, zolang Raekelboom deel uitmaakt van de meerderheid.

Vrijdagavond maakte de statutaire commissie van Open VLD bekend dat een samenwerking tussen haar lokale afdeling in Grimbergen en Raekelboom “niet kan”. “Mandatarissen van Open VLD zullen onder geen enkele vorm samenwerken met partijen of groeperingen die doelstellingen nastreven die strijdig zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”, klinkt het in een persbericht.

De zes verkozenen van Open VLD Grimbergen krijgen het advies om Raekelboom te overtuigen om ofwel afstand te doen van zijn gemeentelijk mandaat ofwel om als onafhankelijke te zetelen ofwel om volledig bestuurlijk en professioneel te breken met de partij Vlaams Belang. De Open VLD’ers krijgen daarvoor de tijd tot 1 december.

Als Raekelboom niet plooit, kan er voor Open Vld ook van een coalitievorming geen sprake zijn. Kiest de lokale afdeling in Grimbergen toch voor de vorming van een coalitie met de lijst Vernieuwing, dan kan dit leiden tot “de uitsluiting van de zes verkozenen uit de partij”.

Patrick Vanbinst, de lokale voorzitter van Open VLD Grimbergen, kan zich vinden in de beslissing van : “Wij zullen alles in het werk stellen om een meerderheid tot stand te brengen in Grimbergen binnen de voorwaarden die nu worden opgelegd door de commissie. Wij zullen dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk contact opnemen met Vernieuwing. We zullen vragen aan Vernieuwing om Luk Raekelboom te overtuigen.”