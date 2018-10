Courtois overweegt juridische stappen tegen Spaanse krant

Thibaut Courtois overweegt juridische stappen tegen de krant El País. Die had geschreven dat hij “bleek uit trok” toen hij hoorde dat hij opnieuw zou samenwerken met Antonio Conte of José Mourinho bij Real Madrid. “Leugens die me beschadigen als professional”, zegt Courtois.

Bij Real Madrid oogt de toekomst van coach Julen Lopetegui door de dramatische resultaten zeer ononzeker. In de Spaanse kranten wordt al druk geschermd met namen van opvolgers: José Mourinho en Antonio Conté worden genoemd. Volgens het Spaanse El Pais tot grote onvrede van Thibaut Courtois. Die trok volgens de krant “bleek uit” toen hij het nieuws vernam. “Ik kan het niet geloven. Ik ben hier de enige die met Conte en met Mourinho heeft gewerkt. Ik verliet Londen om nooit meer zoiets mee te hoeven maken en nu blijkt dat Conte komt, en zo niet, Mourinho”, citeerde El Pais onze nationale nummer één.

Courtois kon niet lachen om het artikel. “Ik ontken nadrukkelijk de informatie die vandaag in El Pais over mij is gepubliceerd. Dit zijn leugens die me als professional pijn doen en ik verwacht een rechtzetting. Als ze dat niet doen beraad ik mij over het nemen van juridische stappen.”

Courtois speelt zondag de Clasico op bezoek bij Barcelona.